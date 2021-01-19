南投縣補助設置住警器 動支1500萬造福5.5萬縣民

考量到近期國內連接發生多起重大火災事故，造成多人傷亡，南投縣消防局表示，入冬後接獲多起民眾詢問住警器諮詢電話，顯見住宅用火災警報器已獲得縣民的重視，目前縣府針對家中有高危險弱勢避難族群，如低收入戶、獨居老人、身心障礙者成員家庭 ，以及狹小巷弄、住宅式宮廟，優先每戶補助1顆住宅用火災警報器。

南投消防局指出，經過縣府補助安裝後的家戶，大多會自己再增加安裝，因為每層樓甚至每個房間都安裝一具住警器，才是最保險的火災警示措施，並強烈建議1次裝好裝滿，整棟住宅空間全部安裝，確保第一時間能通知家人避難逃生，目前南投縣已補助4萬多家戶每戶安裝1個，安裝率達42%。

住警器在火警發生產生煙高熱的第一時間，就能啟動發出震耳鳴響，讓住戶即使是在深夜熟睡時，也能警醒及時逃生，南投縣長林明溱上周更在縣務會議宣布，將動支1500萬元預備金，由消防局會同民政社政單位調查統計尚未裝設「住宅用火災警報器」的全縣家戶，盡快大量採購發送並示範或協助安裝，預估至少會有5萬5000多戶縣民受惠。

南投消防局並表示，依消防法第6條及住宅用火災警報器設置辦法規定，住宅場所於2017年12月31日前，應依法設置住宅用火災警報器並維護，方便民眾藉住宅用火災警報器即早偵知、即早反應、及時逃生之功能，讓民眾居家安全生活更有保障。