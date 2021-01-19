快訊

「被分手」竟隨機虐殺性侵女老師 高雄狠男第5度判死

寒假書單有「素養」 在家輕鬆自學科技、藝術等9大類知識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣補助設置住警器 動支1500萬造福5.5萬縣民

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
目前南投縣已補助4萬多家戶每戶安裝1個住警器，安裝率達42%。圖／南投縣政府提供
目前南投縣已補助4萬多家戶每戶安裝1個住警器，安裝率達42%。圖／南投縣政府提供

考量到近期國內連接發生多起重大火災事故，造成多人傷亡，南投縣消防局表示，入冬後接獲多起民眾詢問住警器諮詢電話，顯見住宅用火災警報器已獲得縣民的重視，目前縣府針對家中有高危險弱勢避難族群，如低收入戶、獨居老人、身心障礙者成員家庭 ，以及狹小巷弄、住宅式宮廟，優先每戶補助1顆住宅用火災警報器。

南投消防局指出，經過縣府補助安裝後的家戶，大多會自己再增加安裝，因為每層樓甚至每個房間都安裝一具住警器，才是最保險的火災警示措施，並強烈建議1次裝好裝滿，整棟住宅空間全部安裝，確保第一時間能通知家人避難逃生，目前南投縣已補助4萬多家戶每戶安裝1個，安裝率達42%。

住警器在火警發生產生煙高熱的第一時間，就能啟動發出震耳鳴響，讓住戶即使是在深夜熟睡時，也能警醒及時逃生，南投縣長林明溱上周更在縣務會議宣布，將動支1500萬元預備金，由消防局會同民政社政單位調查統計尚未裝設「住宅用火災警報器」的全縣家戶，盡快大量採購發送並示範或協助安裝，預估至少會有5萬5000多戶縣民受惠。

南投消防局並表示，依消防法第6條及住宅用火災警報器設置辦法規定，住宅場所於2017年12月31日前，應依法設置住宅用火災警報器並維護，方便民眾藉住宅用火災警報器即早偵知、即早反應、及時逃生之功能，讓民眾居家安全生活更有保障。

火災 獨居老人 事故

延伸閱讀

時速100公里田中衝到竹山 員警神救援挽回孕婦性命

119消防節表揚64位楷模 桃消防局獲贈救護模擬情境教室

南投「泡麵土地公」好意被浪費？他看廚餘桶驚：要珍惜食物

台灣7處「山城雪」免費拍！2021賞梅秘境　新社梅花隧道、南投山景白茫茫

相關新聞

好消息！中捷首批軸心都合格 2月9日完成正線運轉測試

台中捷運綠線電聯車半永久聯結器軸心分兩批運抵台灣，第一批完成抽測檢驗，降伏強度、抗拉強度及硬度都符合設計標準。台中捷運公...

南投國姓蜜棗產季到 果粒個頭大如青蘋果

南投縣國姓鄉蜜棗進入盛產期，而因當地多採網室和無毒栽培，躲過元旦後接連幾波寒害，加上去年開花期無風雨侵擾，且在低溫加持下...

台中南山截水溝吊橋梁 向上路7段19日起夜間封閉3天

台中市政府與經濟部水利署合作推動「南山截水溝計畫」今(19日)晚10點實施夜間橋梁吊裝作業，封閉向上路七段雙向平面道路(...

南投縣補助設置住警器 動支1500萬造福5.5萬縣民

考量到近期國內連接發生多起重大火災事故，造成多人傷亡，南投縣消防局表示，入冬後接獲多起民眾詢問住警器諮詢電話，顯見住宅用...

過年前後要加強防疫 盧秀燕：桃園狀況比想像稍嚴重

台中市長盧秀燕今天在市政會議中說，現在防疫進入秋冬專案，這兩天桃園發生的事，比我們想像的稍為嚴重一點，她提醒大家過年期間...

斜槓人生／張嘉亨玩音樂 鼓舞學生追夢

張嘉亨愛音樂，除組樂團演出做公益，也不忘將音樂帶進校園。他認為，學生透過表演，除可增進信心，也可帶給他們不一樣的眼界；他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。