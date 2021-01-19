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過年前後要加強防疫 盧秀燕：桃園狀況比想像稍嚴重
台中市長盧秀燕今天在市政會議中說，現在防疫進入秋冬專案，這兩天桃園發生的事，比我們想像的稍為嚴重一點，她提醒大家過年期間外出頻繁，更要注意防疫。
今天的市政會議在豐原區公所舉辦，盧秀燕先說明，過年期間互相拜訪人潮會比較聚集，她代表台中市府特別拜託大家，現在防疫進入秋冬專案，台灣現在的疫情略有升高的現象，尤其這兩天桃園發生的事件，因為台灣互相流通性很高，桃園的狀況比我們想像的稍為嚴重一點。
她說自己代表台中市政府呼籲市民朋友，從現在開始到過完年這段時間，尤其過年期間，大家外出會特別頻繁，舉辦活動也會比較多，許多人必須外出採買，她請大家外出或集會的活動務必要戴上口罩，注意各項防疫作為，如果可以，包括要量溫度和勤洗手或噴灑酒精，她請大家務必做好防疫的工作，唯有市民朋友充分配合，這個年才能過得安心，才能自由的生活，自由的活動。
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