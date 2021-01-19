過年前後要加強防疫 盧秀燕：桃園狀況比想像稍嚴重

台中市長盧秀燕今天在市政會議中說，現在防疫進入秋冬專案，這兩天桃園發生的事，比我們想像的稍為嚴重一點，她提醒大家過年期間外出頻繁，更要注意防疫。

今天的市政會議在豐原區公所舉辦，盧秀燕先說明，過年期間互相拜訪人潮會比較聚集，她代表台中市府特別拜託大家，現在防疫進入秋冬專案，台灣現在的疫情略有升高的現象，尤其這兩天桃園發生的事件，因為台灣互相流通性很高，桃園的狀況比我們想像的稍為嚴重一點。