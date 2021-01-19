快訊

「被分手」竟隨機虐殺性侵女老師 高雄狠男第5度判死

寒假書單有「素養」 在家輕鬆自學科技、藝術等9大類知識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投國姓蜜棗產季到 果粒個頭大如青蘋果

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉蜜棗產季到，今年氣候適宜，質量大躍進。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉蜜棗產季到，今年氣候適宜，質量大躍進。記者賴香珊／攝影

南投縣國姓鄉蜜棗進入盛產期，而因當地多採網室和無毒栽培，躲過元旦後接連幾波寒害，加上去年開花期無風雨侵擾，且在低溫加持下，今年蜜棗成長狀況佳，結果量大增，經疏果控制，果粒甚至大如青蘋果，甜度、脆度等品質較往年更優。

國姓鄉公所指出，全鄉蜜棗栽種面積逾8公頃，生產期約從12月至2月，但近年多為暖冬氣候，中部氣溫高導致生長狀況延緩，結果量也減少，但今年產果狀況因去年開花期無風災侵擾，結果率提高，加上近期低溫，質量都獲大幅提升。

當地林姓果農說，元旦後幾波寒流，讓部分地區蜜棗、蓮霧等水果傳災情，但國姓種植蜜棗多為網室栽培、有機無毒栽種，因此沒有受到寒害，不僅產量沒有減少，反因低溫更適合蜜棗生長，甜度、脆度也比起往年暖冬時還要更優質。

羅姓果農則說，去年棗樹開花時因暖冬少雨，花朵沒被打落，因此結果率提高，為確保果實營養不被過度均分，初結果後就透過疏果控制果粒大小，種出來的蜜棗顆頭就像青蘋果一樣，產量和品質也因低溫比往年更好、更多，是豐收的一年。

國姓公所也表示，今年國姓蜜棗品質佳，且鄉內不少農園已轉型採有機無毒耕種，消費者在選購上可更加安心，而剛盛產上市初期的產量多，目前價格也比往年低，但越接近農曆過年，價格會回升，提醒民眾現在就是最佳採購時機，要把握機會。

南投縣國姓鄉蜜棗果實大如青蘋果（果上白粉為防蟲的天然矽藻土）。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉蜜棗果實大如青蘋果（果上白粉為防蟲的天然矽藻土）。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉蜜棗產季到，今年氣候適宜，質量大躍進。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉蜜棗產季到，今年氣候適宜，質量大躍進。記者賴香珊／攝影

低溫 暖冬 寒害

延伸閱讀

高雄推智慧農業 最高補助50萬

智慧農業開跑 高市府率先開辦智慧機具補助一半

農業走向智慧化生產 高市府每案最高補助50萬

魚塭寒害補償 陳吉仲：農曆春節前領到錢

相關新聞

好消息！中捷首批軸心都合格 2月9日完成正線運轉測試

台中捷運綠線電聯車半永久聯結器軸心分兩批運抵台灣，第一批完成抽測檢驗，降伏強度、抗拉強度及硬度都符合設計標準。台中捷運公...

南投國姓蜜棗產季到 果粒個頭大如青蘋果

南投縣國姓鄉蜜棗進入盛產期，而因當地多採網室和無毒栽培，躲過元旦後接連幾波寒害，加上去年開花期無風雨侵擾，且在低溫加持下...

台中南山截水溝吊橋梁 向上路7段19日起夜間封閉3天

台中市政府與經濟部水利署合作推動「南山截水溝計畫」今(19日)晚10點實施夜間橋梁吊裝作業，封閉向上路七段雙向平面道路(...

南投縣補助設置住警器 動支1500萬造福5.5萬縣民

考量到近期國內連接發生多起重大火災事故，造成多人傷亡，南投縣消防局表示，入冬後接獲多起民眾詢問住警器諮詢電話，顯見住宅用...

過年前後要加強防疫 盧秀燕：桃園狀況比想像稍嚴重

台中市長盧秀燕今天在市政會議中說，現在防疫進入秋冬專案，這兩天桃園發生的事，比我們想像的稍為嚴重一點，她提醒大家過年期間...

斜槓人生／張嘉亨玩音樂 鼓舞學生追夢

張嘉亨愛音樂，除組樂團演出做公益，也不忘將音樂帶進校園。他認為，學生透過表演，除可增進信心，也可帶給他們不一樣的眼界；他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。