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南投國姓蜜棗產季到 果粒個頭大如青蘋果
南投縣國姓鄉蜜棗進入盛產期，而因當地多採網室和無毒栽培，躲過元旦後接連幾波寒害，加上去年開花期無風雨侵擾，且在低溫加持下，今年蜜棗成長狀況佳，結果量大增，經疏果控制，果粒甚至大如青蘋果，甜度、脆度等品質較往年更優。
國姓鄉公所指出，全鄉蜜棗栽種面積逾8公頃，生產期約從12月至2月，但近年多為暖冬氣候，中部氣溫高導致生長狀況延緩，結果量也減少，但今年產果狀況因去年開花期無風災侵擾，結果率提高，加上近期低溫，質量都獲大幅提升。
當地林姓果農說，元旦後幾波寒流，讓部分地區蜜棗、蓮霧等水果傳災情，但國姓種植蜜棗多為網室栽培、有機無毒栽種，因此沒有受到寒害，不僅產量沒有減少，反因低溫更適合蜜棗生長，甜度、脆度也比起往年暖冬時還要更優質。
羅姓果農則說，去年棗樹開花時因暖冬少雨，花朵沒被打落，因此結果率提高，為確保果實營養不被過度均分，初結果後就透過疏果控制果粒大小，種出來的蜜棗顆頭就像青蘋果一樣，產量和品質也因低溫比往年更好、更多，是豐收的一年。
國姓公所也表示，今年國姓蜜棗品質佳，且鄉內不少農園已轉型採有機無毒耕種，消費者在選購上可更加安心，而剛盛產上市初期的產量多，目前價格也比往年低，但越接近農曆過年，價格會回升，提醒民眾現在就是最佳採購時機，要把握機會。
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