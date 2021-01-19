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台中南山截水溝吊橋梁 向上路7段19日起夜間封閉3天
台中市政府與經濟部水利署合作推動「南山截水溝計畫」今(19日)晚10點實施夜間橋梁吊裝作業，封閉向上路七段雙向平面道路(沙田路到自強路段)直到隔天清晨5點，連續3天夜間施工。
南山截水溝工程著手解決沙鹿、梧棲、龍井等海線淹水問題，其中龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程(第4標)採用四階段改道措施，預計今晚(19日)10點實施夜間橋梁吊裝作業，將封閉向上路七段雙向平面道路(沙田路至自強路段)，提醒用路人提前改道或依指引牌面行駛。
建設局長陳大田表示，19日起至21日每晚10點至隔日凌晨5點全面封閉向上路七段雙向平面道路，封閉期間，汽車可走向上陸橋，機車改走自強路等替代道路，現場有人員指揮，維護通行安全。
陳大田說「南山截水溝計畫」自龍井區既有山腳大排水(沙田路六段48巷處)向北延伸至沙鹿區北勢溪，工程總長約2公里，完工後，將成為守護海線的重要防洪建設。
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