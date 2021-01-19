台中州廳修復發現山牆與保險箱 成重要歷史場域

台中市政府啟動「台中州廳」修復工程，過程中古蹟山牆首次重見天日，並在建築夾層內發現1個高約1公尺的保險箱，未來州廳修復完成後，不只是辦公處所，也將成重要歷史場域。

台中市政府文化局指出，台中州廳在此次展開修復前，於九二一地震後，已依文化資產法相關規定辦理修復，雖達成階段性補強、屋頂和立面修復等作業，仍有多處因漏水與蟲蟻蛀蝕導致損壞等問題。

台中市政府去年8月全面啟動「台中州廳」修復工程，目前整體修復進度達31%，預計明年底完工，市長盧秀燕今天在市府文化局長張大春陪同下，前往視察修復進度。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，市府爭取中央補助加上市府自編經費，合計投入約新台幣6.3億元經費，推動百年以來最大整修工作，修復州廳及鄰近的大屯郡役所等文化資產，將恢復各棟建築物的原樣形貌，並依原歷史空間脈絡分階段整修公共區域，活化歷史場域。

她指出，此次工程將側面的增建物拆除，讓從1976年以來被遮檔住的「C棟山牆」重見天日；此外，拆除室內裝修時，也意外發現「C棟防空洞」，頂部高出地面約50公分，非常特別；同時，在天花板發現日治時期的「篙尺」，推測是當時施工團隊所留下。

盧秀燕說，未來州廳不只是辦公場域，也是市民資產及重要公共歷史場域，將兼具博物館功能，規劃市政資料館，民眾可參觀展覽以了解百年文化與建築，市府也會利用室外空間舉辦音樂會、特展等活動。

此外，工程單位在修復過程中，在打掉擴建隔間時，意外發現一處夾層，裡面更有一個高約1公尺的金屬保險箱，已被塵封數十年，且先前另發現1個日治時期的保險箱，目前已在台中州廳發現共計2個保險箱。

張大春說，因2個保險箱無法開啟，未來待修復工程完成後，再找專家開鎖，揭開保險箱的祕密。