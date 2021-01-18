東海大學獲通識教育典範獎 校長：數位融入博雅教育

東海大學獲「2020年通識教育典範學校獎」東海是全國第一所推行通識教育的學校，校長王茂駿説，現在是數位時代，博雅教育仍很重要，更結合校外資源合作，涵養學生品格。

通識教育典範學校奬今天在台灣大學台大講堂舉行頒獎典禮，由中華民國通識教育學會理事長莊榮輝頒獎給東海大學校長王茂駿。

東海大學1955年創校，是台灣第一所推行通識教育的學校。評審肯定東海通識教育三大特色，包括培養學生品格與領導力的「博雅與住宿學習」，具備大學社會責任新典範的「實踐關懷的勞作教育及服務學習」，豐富多元的教學體系與學習場域讓「科技與人文對話、融合」。

東海大學推動博雅教育的理念，重新整合中、英文共同必修與通識課程、勞作教育、服務學習、大學入門以及住宿主題村。另以模組化的方式進行中、英文基礎能力與專業、溝通表達、多元文化的對接，透過「博雅學習平台」登錄轉化核心能力。

東海大學通識教育中心積極與校內、外各單位合作，開發正式課程和微學分課程，讓學生能夠開闊視野、蘊含博雅素養。

東海大學校長王茂駿表示，創校至今第66年，校友在不同領域多有傑出表現。例如有11位校友獲選為中央研究院士，這項成就與東海大學重視通才教育和全人養成有關。

王茂駿提到，現今因應數位化時代的來臨，東海除看重學生的專業學習外，也看重學生的博雅學習及數位學習，幫助學生進行跨領域的數位學習。