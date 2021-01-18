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簽氣候緊急宣言 盧秀燕：攜手中央打造無煤城市

中央社 / 台中18日電

台中市盧秀燕今天在綠色和平基金會見證下簽署「氣候緊急宣言」，並宣示致力打造台中為無煤城市；面對中火機組空污，她呼籲攜手中央落實無媒，一同維護中部人民健康。

「氣候緊急宣言」記者會今天在台灣大道市政大樓舉行，盧秀燕接受媒體聯訪表示，氣候急遽惡化中，對生活環境、經濟等都有重大影響，身為台灣第二大城市，台中市責無旁貸，經各局處研商後提出目標策略，希望在2023年打造無煤城市。

媒體詢問「中央地方要如何一同降低台中火力發電廠的燃煤量」，盧秀燕說，台中積極發展光電等綠色能源，並訂出推動期程，希望各界多給予鼓勵，同時中央能跟進，尤其中火10組機組都是燃煤，也希望中央做到無煤，加強努力讓環境永續。

出席今天活動的綠色和平基金會執行總監施鵬翔表示，依聯合國資料，碳排放量大多來自於各城市。因此各城市的角色相當重要，這次台中加入氣候行動，並設定2030年相較基準年（2005年）溫室氣體減量達30%，較中央設定的目標減量更多，也呼籲中央提升減排目標與企圖心，促進環境永續發展。

依台中巿政府低碳城市推動辦公室數據，截至1月11日止，全球已有1864個政府(含地方政府)宣告進入「氣候緊急狀態」，影響範圍涵蓋8.2億名公民。台中市已加入脫煤者聯盟及全球氣候與能源市長聯盟，針對中火強力管制，統計中火去年生煤使用量1229萬公噸，相較108年1264萬公噸，減少約35萬公噸。

另外，台中PM2.5平均排放濃度從107年18.8微克降至108年17.7微克；去年再降至15.4微克，改善幅度近2成，接近國家空氣品質15微克標準。

中火 盧秀燕 台中市

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