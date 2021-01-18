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影／台中州廳拆擴建半世紀重見天日 盧秀燕：有梵蒂崗風格
台中市政府從去年8月17日起全面修復台中州廳，將在2022年完工，市長盧秀燕今前往現場關心工程進度。盧市長指出， 修復州廳並拆除擴建的部分，半世紀原形建物「重見天日」她説州廳「有梵蒂岡的fu」有如舊市區的「城中城」。
盧秀燕觀察專業的泥作職人在現場執行細膩的修復作業，盧市長感謝他們對修復工程的投入，也親自體驗雕花的泥塑，發現百年前建物的一磚一瓦製作不易。
45年來，台中州廳C棟山牆重見天日，工程中發現的C棟防空洞構造。盧秀燕表示，百年古蹟位在中區舊城，很有羅馬城「梵蒂岡」城中城的風格。
州廳修復完成後，將串聯刑務所官舍群文化園區、綠空鐵道，透過歷史空間再造，為台中文化城注入新靈魂，重新定位文化資產活化再利用價值，也能振興當地經濟、帶動文化觀光，讓舊城區風華再現。
州廳創建於日據時期大正2年(1913年)，九二一震後已依文化資產法相關規定辦理修復，雖達成階段性的補強、屋頂和立面修復等作業，仍有許多構造因歷史悠久和多次增建、改建作業而受損，內部管線機電設施混亂，文資處表示目前進度已達31%。
市府文化局文化資產處去年12月29日搬遷至原中山地政大樓，就近執行與管理中西東區各文化資產，營造大屯郡役所及州廳附屬建築群修復及活化再利用，將舊城區豐富的文化資產州廳、大屯郡役所及州廳附屬建築群這一街廓，全盤考量營造本市文資園區。
辦公室的1樓也規劃成「另類藝文空間」，不定期舉辦展覽或講座以展現古蹟、歷史建築、傳統藝術、民俗及有關文物等等有形、無形文化資產專案成果。
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