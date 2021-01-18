全民瘋運動 台中烏日爭設全民運動中心有譜

台中市運動局今天會勘烏日區「全民運動中心」設址場地，目前規畫在烏日區新榮和段131地號，位於都市計畫「文中二」用地內，緊鄰高鐵路一段、健行路、三榮九路、三榮路二段。

運動瘋運動，運動場館已是居民「最愛」，但烏日人口只有7萬人，未達10萬人運動中心設置門檻，市議員吳瓊華改爭取設置全民運動中心。

吳瓊華議員表示，烏日區在高鐵設站後，出入與居住人口都快速增加，但至今卻未有國民運動中心或大型綜合體育館，依體育署前瞻新計畫，人口達7萬即可設置。

吳瓊華與副議長顏莉敏多次質詢，要求市府向中央爭取興建烏日區全民運動館，今再邀市府相關單位會勘，建議將周邊閒置用地建設為「多功能草皮」，使場館全方位使用。