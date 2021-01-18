快訊

傳川普將大赦減刑100人 一人要價5600萬元

建商控前特偵組發言人張進豐詐3億 北檢約談到案說明

全民瘋運動 台中烏日爭設全民運動中心有譜

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市議員吳瓊華（紅衣者）與台中市運動局等會勘烏日全民運動中心場館位置。圖／吳瓊華議員提供
台中市議員吳瓊華（紅衣者）與台中市運動局等會勘烏日全民運動中心場館位置。圖／吳瓊華議員提供

台中市運動局今天會勘烏日區「全民運動中心」設址場地，目前規畫在烏日區新榮和段131地號，位於都市計畫「文中二」用地內，緊鄰高鐵路一段、健行路、三榮九路、三榮路二段。

運動瘋運動，運動場館已是居民「最愛」，但烏日人口只有7萬人，未達10萬人運動中心設置門檻，市議員吳瓊華改爭取設置全民運動中心。

吳瓊華議員表示，烏日區在高鐵設站後，出入與居住人口都快速增加，但至今卻未有國民運動中心或大型綜合體育館，依體育署前瞻新計畫，人口達7萬即可設置。

吳瓊華與副議長顏莉敏多次質詢，要求市府向中央爭取興建烏日區全民運動館，今再邀市府相關單位會勘，建議將周邊閒置用地建設為「多功能草皮」，使場館全方位使用。

中市運動局長李昱叡表示，已向中央提出申請希望攜手打造，目前規畫融合新型態健身房、全齡體能訓練場及綜合多功能球場等運動設施；且將多元利用，不僅是運動空間、運動選手集訓活動、也能成為大型民眾聚會場地，及災害發生時臨時安置處所或緊急應變中心。

台中市議員吳瓊華（紅衣者）與台中市運動局等會勘烏日全民運動中心場館位置。圖／吳瓊華議員提供
台中市議員吳瓊華（紅衣者）與台中市運動局等會勘烏日全民運動中心場館位置。圖／吳瓊華議員提供
台中市議員吳瓊華（紅衣者）與台中市運動局等會勘烏日全民運動中心場館位置。圖／吳瓊華議員提供
台中市議員吳瓊華（紅衣者）與台中市運動局等會勘烏日全民運動中心場館位置。圖／吳瓊華議員提供

高鐵 體育 健身

延伸閱讀

台中烏日人口急增苦無大體育館！民代爭取全民運動館

中火燃煤不汰舊 藍批當台中細漢

不准地方擋萊豬 中市議會國民黨團批：踐踏法律神聖性

增加預算、放大規模 台中太平運動中心明年發包施工

相關新聞

影／台中太平番仔路庄居民封路對抗 法官兩度取消會勘

台中市太平區「番仔路庄」居民為土地所有權問題和建商纏訟40多年，最近因建商申請強制執行拆屋還地，接連有台中地方法院想上門...

網傳萊劑繪本稱政府洗腦小孩 林明溱也轉傳挨批

最近網傳「萊劑繪本」，書名「牛牛這一家」，宣稱政府藉此洗腦小孩，南投縣長林明溱也轉傳至公務通訊群組，並稱「這個『鬼』政府...

全台血荒 光田綜合醫院長和醫護人員捐血送暖

天氣冷和疫情影響，捐血人數大減，全國血庫庫存拉警報，台灣環台醫療策略聯盟協會串連全台15家盟院，陸續在各縣市舉辦捐血活動...

全民瘋運動 台中烏日爭設全民運動中心有譜

台中市運動局今天會勘烏日區「全民運動中心」設址場地，目前規畫在烏日區新榮和段131地號，位於都市計畫「文中二」用地內，緊...

簽署氣候緊急宣言 中市府邀中央同步

台中市長盧秀燕18日召開記者會簽署「氣候緊急宣言」，宣示在2023年打造台中成為一個無煤城市，並提出永續168目標策略。她指出，在台中市轄內，將要求各廠家、學校都不再使用鍋爐燃煤，也期望中央對於減碳除

國旅大爆發 埤頭鄉木棉花節今起報名就快額滿

新冠肺炎疫情不退燒，國旅大爆發，彰化縣埤頭鄉木棉花節今天起報名，盛況空前，網路報名逾六成，現場報名七成五，鄉公所預計明天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。