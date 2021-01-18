快訊

傳川普將大赦減刑100人 一人要價5600萬元

建商控前特偵組發言人張進豐詐3億 北檢約談到案說明

彰化虱目魚寒流凍死 災損金額達428萬元

中央社 / 彰化18日電

彰化縣農業處統計，縣內虱目魚因寒流大量死亡，多分布在福興、芳苑鄉，災損金額初估有428萬多元，縣府指出，除函請農委會先行預撥救助金，也將用縣款加碼每公頃補助3000元。

彰化縣內養殖文蛤的養殖池面積約為1600公頃，由於虱目魚以水草、水藻為主食，漁民會在文蛤養殖池內混養虱目魚，除了可維持水質外，養殖的虱目魚也可賣出，不過受到幾波寒流影響，這2天氣溫回升，虱目魚出現死亡情形。

彰化縣長王惠美今天會同縣府農業處人員前往彰化芳苑鄉，了解虱目魚死亡情形；彰化縣政府農業處副處長郭至善接受媒體聯訪時說，死亡的虱目魚主要分布在彰化福興鄉以及芳苑鄉的養殖池，福興鄉災損面積約為65公頃，損失金額為新台幣32萬5000元，芳苑鄉災損面積為225公頃，損失金額約為396萬6000元。

彰化縣養殖協會理事長楊福錦表示，縣內虱目魚凍死情形嚴重，除了要請縣府協助向農委會申請現金救助外，協會也要提醒漁民提出申請時寫清楚死亡魚種，以免申請現金救助時發生問題。

縣府則說，為協助漁民，縣府會先函請農委會先行預撥每公頃9000元的救助金，也將用縣款加碼補助每公頃3000元，要求公所在春節前核實、從速辦理現金救助，協助受災養殖漁民早日恢復養殖事業。

漁民 寒流

延伸閱讀

虱目魚死光人工清藻每日2千元 彰化縣補助總比沒有好

彰化宮廟遶境鞭炮如雷聲 消防人員到場勸導未開單

陳吉仲：台南4縣市虱目魚寒害「農曆年前可領到補助」

寒流助除害魚 台東大坡池「泰國鱧」凍死

相關新聞

影／台中太平番仔路庄居民封路對抗 法官兩度取消會勘

台中市太平區「番仔路庄」居民為土地所有權問題和建商纏訟40多年，最近因建商申請強制執行拆屋還地，接連有台中地方法院想上門...

網傳萊劑繪本稱政府洗腦小孩 林明溱也轉傳挨批

最近網傳「萊劑繪本」，書名「牛牛這一家」，宣稱政府藉此洗腦小孩，南投縣長林明溱也轉傳至公務通訊群組，並稱「這個『鬼』政府...

全台血荒 光田綜合醫院長和醫護人員捐血送暖

天氣冷和疫情影響，捐血人數大減，全國血庫庫存拉警報，台灣環台醫療策略聯盟協會串連全台15家盟院，陸續在各縣市舉辦捐血活動...

全民瘋運動 台中烏日爭設全民運動中心有譜

台中市運動局今天會勘烏日區「全民運動中心」設址場地，目前規畫在烏日區新榮和段131地號，位於都市計畫「文中二」用地內，緊...

簽署氣候緊急宣言 中市府邀中央同步

台中市長盧秀燕18日召開記者會簽署「氣候緊急宣言」，宣示在2023年打造台中成為一個無煤城市，並提出永續168目標策略。她指出，在台中市轄內，將要求各廠家、學校都不再使用鍋爐燃煤，也期望中央對於減碳除

國旅大爆發 埤頭鄉木棉花節今起報名就快額滿

新冠肺炎疫情不退燒，國旅大爆發，彰化縣埤頭鄉木棉花節今天起報名，盛況空前，網路報名逾六成，現場報名七成五，鄉公所預計明天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。