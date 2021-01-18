彰化虱目魚寒流凍死 災損金額達428萬元

彰化縣農業處統計，縣內虱目魚因寒流大量死亡，多分布在福興、芳苑鄉，災損金額初估有428萬多元，縣府指出，除函請農委會先行預撥救助金，也將用縣款加碼每公頃補助3000元。

彰化縣內養殖文蛤的養殖池面積約為1600公頃，由於虱目魚以水草、水藻為主食，漁民會在文蛤養殖池內混養虱目魚，除了可維持水質外，養殖的虱目魚也可賣出，不過受到幾波寒流影響，這2天氣溫回升，虱目魚出現死亡情形。

彰化縣長王惠美今天會同縣府農業處人員前往彰化芳苑鄉，了解虱目魚死亡情形；彰化縣政府農業處副處長郭至善接受媒體聯訪時說，死亡的虱目魚主要分布在彰化福興鄉以及芳苑鄉的養殖池，福興鄉災損面積約為65公頃，損失金額為新台幣32萬5000元，芳苑鄉災損面積為225公頃，損失金額約為396萬6000元。

彰化縣養殖協會理事長楊福錦表示，縣內虱目魚凍死情形嚴重，除了要請縣府協助向農委會申請現金救助外，協會也要提醒漁民提出申請時寫清楚死亡魚種，以免申請現金救助時發生問題。

縣府則說，為協助漁民，縣府會先函請農委會先行預撥每公頃9000元的救助金，也將用縣款加碼補助每公頃3000元，要求公所在春節前核實、從速辦理現金救助，協助受災養殖漁民早日恢復養殖事業。