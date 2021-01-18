國旅大爆發 埤頭鄉木棉花節今起報名就快額滿

新冠肺炎疫情不退燒，國旅大爆發，彰化縣埤頭鄉木棉花節今天起報名，盛況空前，網路報名逾六成，現場報名七成五，鄉公所預計明天（19日）額滿將不再受理報名，比往年提早3天截止。

彰化縣埤頭鄉木棉花每年春天沿著東螺溪盛開，鄉公所舉辦賞花與攝影比賽，年年吸引民眾參加。今年預定在228連假前的2月27日，在中溪橋到鹿島橋之間的3公里木棉花道舉辦木棉花季，鄉公所原本今天起一連5天受理報名，網路限額300名，今天下班前已有185人報名，鄉公所現場報名限額700人，今天下班前523人完成手續，報名情況比往年熱烈。

鄉公所表示，將機動調整網路與現場的報名名額，如果現場報名先額滿，將把網路缺額移到現場報名，因報名必須繳費，網路報名若未依規定完成繳費程序，視同缺額，留給其他有興趣的民眾報名。

今年為了防疫，鄉公所將落實參加者佩戴口罩等規定，以往在木棉花下用餐的浪漫不再，改為當天活動結束後，鄉公所發送餐盒。