簽署氣候緊急宣言 中市府邀中央同步

台中市長盧秀燕18日召開記者會簽署「氣候緊急宣言」，宣示在2023年打造台中成為一個無煤城市，並提出永續168目標策略。她指出，在台中市轄內，將要求各廠家、學校都不再使用鍋爐燃煤，也期望中央對於減碳除煤有更積極的作法。綠色和平東亞分部總監施鵬翔說，地方政府透過宣示氣候緊急，其積極度凸顯中央減碳策略仍有很大進步空間。

依據統計，去（2020）年與2016年並列史上最熱年，旱澇頻頻，且強度增加，台灣更面臨水情吃緊、停灌面積創下20年記錄，盧秀燕響應綠色和平倡議，宣示氣候緊急並提出具體目標，包括2030年將比2005年減少碳排30%、太陽光電設置目標從2022年的353MW增加至2030年的1GW。

施鵬翔說，降低碳排放是各先進國家共識，尤其城市發展低碳策略與再生能源是承擔氣候責任的關鍵。包括日、韓相繼宣示2050年要達到碳中和，歐盟計畫於2023年以碳關稅為手段，對碳足跡高的進口商品額外課稅。台中市宣示走向無煤城市，較中央2050年才要減碳50%還要走在前，中央對減碳應更為積極。

盧秀燕表示，近年來台中市政府要求中火減排，配合各相關配套、如台中市教育局全面要求各學校汰除鍋爐等措施、鼓勵廠商以汰換燃煤鍋爐等，台中空污已明顯改善。但台中市尚有中央最大的台中燃煤電廠，中央對煤應有更積極的政策和作法。

市府提出永續168目標策略，「1」是將台中市打造為無煤城市；「6」則代表在2030年再生能源使用率達到20%，中市轄內工業區新租購廠商須在屋頂50%設置光電，PM2.5年平均濃度降至12微克，電動公車比例達40%，電動機車倍增、以及2030年相較基準年2005溫至氣體減量30%等。

另外，「8」則為達成聯合國推動之永續發展相關目標。這些目標是市府依據聯合國永續發展目標，依地方之權責條件具體提出的34項工作標，盧秀燕盼帶動台灣走向低碳永續城市，她認為，「清潔的陽光、空氣、水」是人人都需要、也是人民最基本的需求。地方和中央要共同努力，中央政策也不應加以漠視。

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