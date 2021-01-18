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全台血荒 光田綜合醫院長和醫護人員捐血送暖
天氣冷和疫情影響，捐血人數大減，全國血庫庫存拉警報，台灣環台醫療策略聯盟協會串連全台15家盟院，陸續在各縣市舉辦捐血活動，光田綜合醫院今天在台中沙鹿院區舉辦捐血，院長帶頭和醫護人員響應。
光田綜合醫院總院長王乃弘、沙鹿院區院長陳子勇，與副院長黃崇濱等人，手拿「我捐血我驕傲」、「請叫我拯救血庫英雄」、「我是光田人 我愛捐血」等手舉牌合影，為活動揭開序幕，並號召醫護人員、員工挽袖捐血，民眾也響應。
全台嚴重血荒，平均都低於7天安全庫存量，台中捐血中心主任林冠州表示，中部血庫目前以AB、O型血最缺，O型只剩6天、AB型則不到5天的庫存量，非常危急。
為幫助舒緩血荒，光田綜合醫院沙鹿院區院長陳子勇今天捲起袖子帶頭捐血，副院長鍾元強、醫護與行政人員也陸續加入捐血行列，陳子勇表示，最近因氣溫驟降，醫療用血需求大增，藉由與今年成立滿20周年的環台醫療策略聯盟聯合舉辦「醫護相挺 好血有你 環台二十 熱血無限」活動，號召院內醫護人員、員工站出來，一同為血庫貢獻心力，非常有意義。
今天的捐血活動，光田綜合醫院準備馬卡龍提袋、捐血中心則提供棒球帽，以及喜利廉手工烘焙贊助百份麵包，贈送給來捐血的勇士，獲得熱烈的回響；今天目標募集到近百袋血量。
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