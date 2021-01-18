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網傳萊劑繪本稱政府洗腦小孩 林明溱也轉傳挨批
最近網傳「萊劑繪本」，書名「牛牛這一家」，宣稱政府藉此洗腦小孩，南投縣長林明溱也轉傳至公務通訊群組，並稱「這個『鬼』政府已開始教小朋友」；民進黨今澄清，該繪本非政府製作；該黨全國黨代表曾琮愷痛批林，公然散播假訊息。
民進黨指出，該繪本是2012年民間團體（美國肉類出口協會駐華辦事處）為宣傳美牛所出版的繪本「牛牛這一家」。目前已經絕版發行，且該繪本發行單位是民間團體，並非網路謠言所說，是美國在台協會（AIT）或政府相關單位。
民進黨今為此製圖卡並呼籲大眾，網路流傳繪本截圖，稱「政府已經開始教小朋友」等訊息，完全是假的，要大家注意這是假訊息，也不要轉傳。更請民眾一起幫忙澄清，遏止假訊息。
未料，南投縣長林明溱也在多達69人的府會溝通的公務群組轉傳分享該訊息，並貼文表示，「這個鬼政府已經開始教小朋友，萊克多巴胺是好東西！吃了頭好壯壯保平安」，並稱「好可怕，這樣教育下一代好嗎？」而被截圖轉發分享。
民進黨全國黨代表曾琮愷痛批，林明溱以縣長職務之便在府會公務群組發送未經查證的消息，還用假消息傳播評論，身為縣長卻公然傳播假消息，還口出惡言稱「鬼」政府，這樣胡亂轉傳假訊息，若使其他人真的相信恐觸法，甚至構成犯罪。
對此，林表示，最近確實有家長看到這樣的內容，引起質疑，絕非空穴來風；並強調重申，他反萊劑，捍衛國人權益的立場堅定，南投縣定訂自治條例禁售萊豬肉；行政院長蘇貞昌也要求教育部營養午餐全面使用國產肉品，可說其來有自。
至於是否涉及傳播假消息，警方則表示，有民眾檢舉才會偵辦，若法院判定真有觸法，將能依據「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。
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