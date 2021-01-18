台東縣因應疫情取消新春團拜 元宵遶境宮廟限50人

新冠肺炎疫情嚴峻，為降低群聚感染發生，台東縣政府新春團拜活動宣布取消，而元宵年度大事神明遶境活動正常舉行，但限制參與宮廟採實名制，人數上限50人。

縣府表示，原訂2月17日上班日新春團拜取消，改採簡訊發送方式祝福，同時也通知轄管各級單位比照辦理，呼籲員工以拱手取代握手來祝福道賀。

至於2月26、27日連續2天舉行的元宵神明遶境活動，則維持正常舉行，不過，配合防疫政策，今年遶境參與宮廟採實名制登記，每家宮廟人數不得超過50人，全程戴口罩。

主辦單位台東天后宮表示，過去宮廟參與活動人員名稱都寫綽號，這次嚴格規定一律填寫真實姓名，活動中攜帶手機，保持開機，以便傳遞即時相關防疫訊息。

遶境委員會總幹事林崑成強調，配合政府防疫政策，已要求各宮廟全力遵守相關防疫規範，今年也將落實評分汰劣，評比最差的隊伍，將不給予2萬元補助。