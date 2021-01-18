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防疫優先取消尾牙圍爐 彰化鄉鎮公所新春團拜縮水

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
北斗鎮公所去年舉辦獨老圍爐，今年停辦。圖／北斗鎮公所提供
北斗鎮公所去年舉辦獨老圍爐，今年停辦。圖／北斗鎮公所提供

新冠肺炎疫情停不下來，彰化縣鄉鎮市公所有的取消里（村）鄰長尾牙，有的考慮連新春團拜一併取消，但有些鄉鎮市認為量測體溫、戴口罩、酒精消毒雙手，做到中央流行疫情指揮中心集會規定，應可照常舉辦新春團拜及元宵燈會

北斗鎮公所今天表示，疫情不見和緩，鎮公所停辦今年里鄰長尾牙餐會和弱勢長者圍爐，現正評估不辦北斗鎮各界新春團拜，改為鎮公所周二會議時內部互道新年恭喜。

員林市公所維持各界新春團拜，也將在員林公園舉辦元宵燈會，燈籠提前在本月7日邀集學校和社區彩繪。溪湖鎮公所趕在去年12月底前辦完里長尾牙聚餐，「幸好辦得早，否則現在疫情緊繃就無法聚會聯誼。」但鎮公所將舉辦新春團拜，應該會比照往年規模。

二林鎮公所沿續傳統，邀請里長和員工新春團拜，儀式簡單隆重。埤頭郷公所取消員工尾牙，新春團拜照常進行；鄉公所表示，防疫規格提高了，活動期間不能拿下口罩，所以停辦餐會，相關費用回到原來經費項目，員工權益不受損。

北斗鎮公所去年舉辦里鄰長暨提升地方產業發展年終聯誼餐會，場面熱鬧。圖／北斗鎮公所提供
北斗鎮公所去年舉辦里鄰長暨提升地方產業發展年終聯誼餐會，場面熱鬧。圖／北斗鎮公所提供

疫情 尾牙 燈會

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