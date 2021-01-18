防疫優先取消尾牙圍爐 彰化鄉鎮公所新春團拜縮水

新冠肺炎疫情停不下來，彰化縣鄉鎮市公所有的取消里（村）鄰長尾牙，有的考慮連新春團拜一併取消，但有些鄉鎮市認為量測體溫、戴口罩、酒精消毒雙手，做到中央流行疫情指揮中心集會規定，應可照常舉辦新春團拜及元宵燈會。

北斗鎮公所今天表示，疫情不見和緩，鎮公所停辦今年里鄰長尾牙餐會和弱勢長者圍爐，現正評估不辦北斗鎮各界新春團拜，改為鎮公所周二會議時內部互道新年恭喜。

員林市公所維持各界新春團拜，也將在員林公園舉辦元宵燈會，燈籠提前在本月7日邀集學校和社區彩繪。溪湖鎮公所趕在去年12月底前辦完里長尾牙聚餐，「幸好辦得早，否則現在疫情緊繃就無法聚會聯誼。」但鎮公所將舉辦新春團拜，應該會比照往年規模。