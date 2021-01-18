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花680元抽中60萬元汽車 彰縣長致電祝賀卻得到這結果
新冠肺炎衝擊台灣經濟，彰化縣府為振興消費，去年推出「彰化振興三倍購抽獎活動」，今天舉辦最終次公開抽獎，抽出最大獎三菱Colt Plus汽車一輛，幸運兒是王姓民眾，在員林消費680元就抽中市價約60萬元的大獎，縣長王惠美今天現場致電想恭喜得獎者，但電話無人回應。
王惠美說，去年上半年受疫情影響導致全球經濟遭受波及，縣府推出「觀光振興方案」及「彰化振興三倍購」抽獎活動，到去年12月31日止落幕，發票登錄截至12月底累積近11萬人次交易次數，總消費金額達到2億6千萬元，共抽出上千名獎項，可見抽獎活動對彰化經濟振興大有幫助，新的一年將努力推動有關產業發展及促進經濟的工作。
彰化縣去年6月15日起攜手觀光工廠、休閒農場、旅宿業者等六大消費對象舉辦「觀光振興方案」，7月15日「彰化振興三倍購」開跑與觀光振興方案同時進行，民眾只要在彰化任何有營業登記的各行業的實體店家消費，單張發票或收據金額滿500元以上，可上網登錄抽獎，也有許多民間企業加碼贊助獎項。
今天在縣府中庭直播抽獎活動，抽出電動機車gogoro3、雙門變頻電冰箱、電動輔助自行車、49吋電視機、iPad各1名，還有3000元現金返還獎100份等106個獎項，其中壓軸最大獎是三菱汽車，王惠美親自抽出幸運兒，但連續致電3通電話都無人接聽，將由工作人員事後通知得獎。
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