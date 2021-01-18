台中3年達標無煤城市 盧秀燕：希望中央跟進

台中市長盧秀燕今日在綠色和平基金會見證之下簽署「氣候緊急宣言」她表示，台中為全球氣候努力，設定台中2023成為「無煤城市」但中央有一個全國最大的火力發電廠在台中，10個機組都燒煤，她喊話「希望中央跟進做到無煤。」

「氣候緊急宣言」依據聯合國永續發展目標盤點檢討，提出「永續168目標策略」打造1個無煤城市。

盧秀燕表示，台中市制定目標在2023年在地方轄管領域達到無煤，對自己可以負責可以管控的區域做到無煤。地方政府這麼努力，希望中央也能跟進。

盧秀燕指出，地方這麼努力，如果中央也能跟進，人民的生活品質才能永續。台中市PM 2.5平均濃度從她上任前是18．8微克，經過兩年改善已經達到15.4微克「只要我們在乎丶只要努力，不要害怕。」

氣候緊急宣言有6項亮點政策目標，包括2030年再生能源使用率達20%、太陽能發電累計設置容量達1GW、台中市轄權內工業區新租購案廠商須於屋頂50%面積設置光電、PM2.5年平均濃度至12微克、2030年電動公車占比提升至40%、2030年電動機車成長率200%、2030年相較基準年溫室氣體減量達30%，具體實現聯合國永續發展目標。

盧市長提到，看看現在的天氣就知道減煤的效果。針對中部最大的排放源中火強力管制，統計109年生煤使用量1229萬公噸，相較108年1264萬公噸減少約35萬公噸，更比她上任前107年1597萬公噸大幅減少約368萬公噸，約890萬公噸溫室氣體排放量。

盧秀燕指出「氣候緊急狀態」是基於氣候變遷嚴重，呼籲各級政府更加重視的環保永續概念，截至今年1月11日止，全球已有1864個政府(含地方政府)宣告進入「氣候緊急狀態」影響範圍涵蓋8.2億名公民。

台中市因應氣候緊急狀態，具體提出34項的工作目標，進一步於設定2023年邁向「無煤城市」。