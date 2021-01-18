彰化和美托育資源中心今動工 明年落成推「老少共學」

台灣在2020年已經進入人口負成長，少子化的問題更加嚴峻，彰化縣府規劃興建和美區托育資源中心今天舉行工程動土，3層樓建築預計111年5月完工，將服務和美鎮、線西鄉、伸港鄉居民，提供友善育兒環境、托育服務，減輕家庭照顧負擔。

和美區托育資源中心工程經費由縣府向中央爭取補助3000萬元，縣府配合款2000萬元，公所配合款200萬元，共計5200萬元，總面積約1136平方公尺。

彰化縣長王惠美說，彰化的老年人口高於全國平均值，必須解決縣內年輕人家庭照顧的負擔，現在家庭對家外照顧服務的需求越來越高，上任後積極爭取中央「前瞻基礎建設-少子化友善育兒空間建設」的經費補助，分區規劃設立托育資源中心，並規劃開辦公設民營托嬰中心，提供普及化、平價化的0到2歲的育兒環境，3到6歲則有非營利幼兒園與準公托。

王惠美也說，為降低年輕人對長輩及兒女的照顧負擔，本工程案除了有托育資源中心、公設民營托嬰中心外，還配合地方需求設立社區活動中心，結合托育服務資源及老人社區照顧，打造「老少共學」的示範環境。