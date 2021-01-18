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信義鄉草坪頭櫻花季開始 玉山腳下櫻花與桃李爭艷到3月
南投信義鄉梅花還沒開完，玉山腳下的草坪頭櫻花，也將拉開序幕！南投縣信義鄉公所表示，經過20多年的栽培，成為台21線新中橫的櫻花景點，4000多棵櫻花樹預計本周陸續綻放，遊客可輕鬆的漫步於櫻花小徑間，享受美麗的茶鄉風光及濃醇的茶香，園內桃花、李花相互爭豔，將是放鬆心情的好去處。
鄉長全志堅指出，草坪頭玉山茶園面積約50公頃，是座寬廣、景致優美的觀光茶區，20多年前，為提升茶園觀光價值，開始在園區內遍植櫻花、桃李數千顆；每至繁花盛開時節，滿山的粉紅櫻瓣，點綴著翠綠層疊茶園相伴，更顯繽紛浪漫，讓這屬於紛紅秀麗美景季節，能與民眾分享信義美景。
全志堅說，草坪頭觀光休閒農園妥善規畫沿路遍植櫻桃李花，為改善每年賞櫻期間的交通問題，今年亦進行交通控管，假日自行開車前往之民眾可將車輛停於桐林道路，由接駁車接送往返，接駁時間早上8點至16點，以便利民眾紓解壅塞情況。
草坪頭觀光休閒農園表示，目前沿路遍植4000多棵櫻花樹，盛開時粉紅花雨如煙似霧，遊客來此可輕鬆的漫步於櫻花小徑之中，享受美麗的茶鄉風光及濃醇的茶香，體驗農村悠閒的生活，飽覽櫻花、李花相互爭豔點綴茶山，是個放鬆心情的好去處。
信義鄉公所表示，為改善每年賞櫻期間的交通壅塞問題，今年1月23日至3月1日止，同樣進行交通控管，小型車自行開車前往的民眾，可將車輛停於桐林道路或台21線的合法道路區域停車，如需開入園區則酌收每輛100元整停車清潔費用，今年度無提供交通接駁車輛。
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