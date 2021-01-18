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疫情帶動郵輪國旅 「探索夢號」今停靠台中港
疫情下帶動郵輪國旅行程，雲頂郵輪集團旗下的星夢郵輪「探索夢號」今天上午首次停靠台中港，近千名國旅遊客上岸受到熱情歡迎。
交通部觀光局參山國家風景區管理處展現中彰區域觀光聯盟成效，邀請台灣港務公司、台中市政府與彰化縣政府共同合作，並和中彰區域觀光聯盟熱情迎接來自各縣市郵輪遊客；比照國際郵輪在碼頭表演迎賓，台中和彰化提供免費岸上套裝小旅行，遊覽車也直接開進碼頭接客。
參山處也和在地業者合作在台中港旅客服務中心設置特色伴手禮市集，贈送每名遊客200元消費券促進商機，參山處希望觀光聯盟合作模式能帶動台中港更多的郵輪觀光人潮。
參山處表示，交通部長林佳龍推動各地區域觀光聯盟，希望相關觀光產業能整合串聯、公私部門由下而上更多的合作，郵輪商機正是發揮觀光聯盟成效的契機；因應疫情，造成國際郵輪行程停擺，「探索夢號」是全球首艘復航的豪華郵輪，看好台灣舉世注目的防疫成果與國旅市場，去年7月起陸續啟動郵輪跳島、環島航程，透過美麗的藍色公路提供旅客「類出國」旅遊模式。
雲頂集團也看上中彰地區豐富的旅遊資源與觀光產業，特別規劃「探索夢號」，本月17日由基隆出發的4天3夜遊輪假期，今天停靠台中港，讓遊客冬遊中台灣，體驗不一樣的郵輪之旅。
參山處副處長曹忠猷、台中港務分公司副總經理陳武藏、台中市議員楊典忠、台中市觀旅局副局長鄭隆為、彰化縣城觀處副處長湯國榮、彰化縣旅遊產業協會理事長吳世長、雲頂郵輪集團副總裁劉曉寧、台灣國際郵輪協會秘書長熊德忠、理想旅運社總經理李隆豐等人，今天在台中港8A碼頭迎接今年第一艘停靠台中港的豪華郵輪，參山處邀請迷火佛拉明哥藝術中心演出動感的佛朗明哥迎賓舞蹈。
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