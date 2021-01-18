盧秀燕簽氣候緊急宣言 承諾2023台中達「無煤城市」

面對全球氣候變遷、暖化趨勢，台中市長盧秀燕今天宣布，2023年在台中市轄管公私領域要達「無煤城市」3年內還使用煤碳燃料的必須加速汰舊換新。

市長盧秀燕今天在綠色和平基金會見證下，簽署「氣候緊急宣言」依據聯合國永續發展目標，提出「永續168目標策略」包括打造無煤城市、轄內工業區新租購案廠商須於屋頂50%面積設置光電、未來再生能源使用率達20%等，接軌國際趨勢，與全球各大城市共同對抗氣候變遷。

盧秀燕表示，所有的目標不是空談都有期程與目標計畫，她指出，例如2023年在台中市府轄管領域要求汰煤換新，台中市從自己做起達到無煤城市目標。