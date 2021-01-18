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北部醫院疫情發展 中部餐飲旅館業者關心這1天

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

春節將屆，北部某醫院發生醫護染疫事件，是否影響各地民生消費備受各界關心。中部地區餐飲、百貨、旅館業者目前消費情形仍算穩定，但業者們十分關注疫情發展，特別把焦點放在北部醫院接受檢疫人員28日的到期日前是否再有新增案例，並認為得要過了這1天疫情並未再擴大，大家才能安心的過年、消費。

最近氣溫下降，正是吃鍋的旺季。「這一鍋」行銷公關主任吳郁清說，冬天是火鍋的消費旺季，最近吃鍋的人很多，目前生意穩定，店裡也做好防疫，好讓消費者安心。但是，台灣已是一日生活圈，公司仍注意北部醫院的疫情發展，並期待疫情仍受控制，不影響大家的消費情形。

長榮桂冠酒店公關經理陳怡如說，目前旅客住宿和消費的情形仍屬正常，她個人前往幾個大賣場觀察，生意也都很好，但是大家仍特別關注28日前的疫情，並認為本周會是關鍵的一周，希望不要再有疫情發生。

但如果疫情擴大，他們也做好了準備，到時會以保障消費者權益為優先，消費者若想取消年夜飯，飯店都可以改成外帶或是改以補吃單因應，以不影響消費者權益。

中友百貨公關人員也指出，年前添衣、趕辦年貨的人很多，看起來並不受疫情影響，公司也嚴格進行各項防疫措施，包括進百貨公司都嚴格要求戴口罩和量體溫，以保障消費環境的安全。

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