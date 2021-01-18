虱目魚死光人工清藻每日2千元 彰化縣補助總比沒有好

兩周內接連三波寒流，彰化縣芳苑和福興兩鄉的文蛤池混養虱目魚98%凍斃，災損合計約428萬5000元，縣長王惠美今天前往勘災，並宣布縣政府加碼補助每公頃3000元給合法登記的漁民，預計春節前可發放補助金。

彰化縣養殖漁業發展協會、芳苑鄉漢寶村辦公室等人員，一早在漢寶養殖專區等候縣長勘災，王惠美提前到達，漁民紛紛訴苦。協會理事長楊福景說，第一波寒流虱目魚凍斃兩成，第二波寒流凍斃近八成，剩下不到2%虱目魚，虱目魚為文蛤池吃青苔等藻類，是文蛤的清潔工，工作魚大量死亡將破壞文蛤池生態平衡。

王惠美聽取農業處副處長郭至善報告，指出彰化縣的文蛤養殖面積和數量全國第三高，寒流災損地區以福興鄉及芳苑鄉為主，福興鄉災損面積約65公頃，損失程度約18 %，估計損失金額32萬5000元，芳苑鄉災損面積約225公頃，損失程度約19 %，估計損失金額396萬6000元，合計全縣災損面積約290公頃，損失重量約117.75噸，估計損失金額約428萬5000元。

王惠美表示，農業委員會業今年1月8日公告，彰化縣福興鄉及芳苑鄉的文蛤混養虱目魚為去年12月低溫農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃最高現金救助9000元，縣政府函請農委會先預撥救助金之外，另動支彰化縣預備金加碼補助每公頃3000元，讓漁民清除絲藻。

虱目魚的主要工作內容是食用文蛤池裡藻類，以免藻類跟文蛤競爭浮游生物與氧氣，沒有工作魚，氣溫回暖將使藻類快速孳生，妨礙文蛤生長；漁民表示，現在只能以人力代替虱目魚到池裡清除絲藻，人工工資每日2200元，放養魚苗之前，大概每天都要人工清除，所費不貲，縣政府補助總比沒有的好。