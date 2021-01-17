彰化宮廟遶境鞭炮如雷聲 消防人員到場勸導未開單

彰化鴻福舘今天舉行12周年謁祖晉香踩街活動，一整天在彰化市區遶境，但下午起所到之處鞭炮聲震耳欲聾，有如雷聲轟隆隆，許多網友都詢問發生什麼事，就連彰化市長林世賢也打電話抗議；彰化消防局第一大隊傍晚獲報出動稽查人員，在彰化市文華宮前廣場看到一輛板車，要求開走，並要宮廟人員將有電子引線串聯的鞭炮拆解。

彰化消防局第一大隊副大隊長黃琮棋說，傍晚接到中心轉報，5點多已派人到場了解，發現宮廟人員準備的都是一般鞭炮，雖看見板車但未見鞭炮吊掛，須申請才能施放的電子引線串聯煙火鞭炮也未見現場燃放，因此只勸導將鞭炮收起來，未開單。

該宮廟今在彰化市走透透，從上午進行到傍晚，鞭炮規模近年少見，陣陣聲響讓環保局、警方都接到不少檢舉電話，彰化市長林世賢說，鞭炮聲讓人不得安寧，中午睡午覺的人被吵起來，市民留訊息、打電話向他抗議，縣府應積極到場取締。

彰化爆竹煙火自治條例規定晚上10點到清晨6點禁止施放會產生笛音或爆炸音之一般爆竹煙火或特殊煙火，但黃琮棋說，如果施放的是專業煙火(俗稱高空煙火，即煙火彈)，一定要先申請核准後才可施放，施放爆竹煙火更要依照產品使用說明和注意事項，未遵照產品規定的施放標準，即使在白天可施放時段同樣觸法。