巧克力名店老董豁出去 扮喪屍上街頭「哭悲」

最新恐怖話題國片「哭悲」22日上映，片中極致生猛的血腥造型讓人看得頭皮發麻，話題性十足；而該片女主角雷嘉納是南投縣埔里人，當地巧克力名店老董率隊扮喪屍走上街頭，協助電影宣傳，並呼籲鄉親看國片，力挺在地新星。

「哭悲」描述人類遭到新型病毒感染開始變種，並發狂攻擊無辜民眾，為製造末世疫病的驚悚感，片中「染疫者」的變異狀態是一大關鍵，該片團隊打造片中極致生猛的血腥造型，要讓觀眾看見最真實的血肉感，同時展現台灣恐怖化妝技術。

而擔綱「哭悲」女主角的雷嘉納是南投縣埔里人，在地方引起討論，為了力挺埔里女兒，當地Feeling18巧克力工房董事長茆晉詳更號召埔里多家在地產業，祭出22日進山明電影院看首映，變裝打扮前100名江能獲得埔里特色產業伴手禮。

茆晉詳還商請彩妝師為他與當地薪傳舞蹈團學員變裝，耗費近2個小時，畫上臉部血肉模糊的超恐怖妝容，以驚悚喪屍模樣一起走上街頭為電影宣傳；也有其他業者租下街頭看板，掛上雷嘉納的「哭悲」女主角海報，力挺其演出。

茆晉詳說，國片過去沉寂好一陣子，近年才又好轉，22日將上映的「哭悲」，女主角雷嘉納是埔里女兒，這也是其處女作，身為埔里產業的一分子，要挺身而出號召力挺宣傳，已串連其他業者準備禮物，盼衝高票房，同時也支持國片。