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彰化源泉社區再獲獎！將實踐里山倡議 吸引青年返鄉

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
源泉社區的藝術節活動，社區居民把稻田當成圳頭劇場跳起圳頭舞，也讓旅人坐在戶外用餐，欣賞農村美景和農村的人情味。圖／ 資料照
源泉社區的藝術節活動，社區居民把稻田當成圳頭劇場跳起圳頭舞，也讓旅人坐在戶外用餐，欣賞農村美景和農村的人情味。圖／ 資料照

彰化縣二水鄉源泉社區獲選為今年彰化縣金牌農村銀牌獎，將代表彰化縣參加全國金牌農村評選；源泉社區發展協會理事長賴昭旭說，未來會推動結合社區與當地生態環境的「里山倡議」，形成與大自然共榮的永續發展。

源泉社區去年底剛辦過小鎮藝術節，把稻田當成圳頭劇場，還規劃黑泥田野餐活動，推動農村小旅行，更帶動社區銀髮族學習劇場藝術，用生動活潑的方式呈現社區故事，也讓遊客看到農村的人情味與美景。

賴昭旭說，二水有好山好水，尤其源泉社區位於八卦山山麓的起點，還有八堡圳傳奇，未來盼繼續以社區生活文化傳承為基底，實踐地方創生，也能創造青年回流。

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