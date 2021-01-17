彰化源泉社區再獲獎！將實踐里山倡議 吸引青年返鄉
彰化縣二水鄉源泉社區獲選為今年彰化縣金牌農村銀牌獎，將代表彰化縣參加全國金牌農村評選；源泉社區發展協會理事長賴昭旭說，未來會推動結合社區與當地生態環境的「里山倡議」，形成與大自然共榮的永續發展。
源泉社區去年底剛辦過小鎮藝術節，把稻田當成圳頭劇場，還規劃黑泥田野餐活動，推動農村小旅行，更帶動社區銀髮族學習劇場藝術，用生動活潑的方式呈現社區故事，也讓遊客看到農村的人情味與美景。
賴昭旭說，二水有好山好水，尤其源泉社區位於八卦山山麓的起點，還有八堡圳傳奇，未來盼繼續以社區生活文化傳承為基底，實踐地方創生，也能創造青年回流。
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