客家歌謠賽中區127隊 中市客家音樂曲藝研究學會奪冠
客委會客家歌謠交流觀摩賽中區場昨天、今天，在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳登場，中彰投苗4縣市127隊參賽，結果由台中市客家音樂曲藝研究學會拿下特優，獲得6萬元獎金，苗栗縣客家曲藝推展協會、 苗栗縣合唱團 、南投縣信義鄉客家文化發展協會獲得優等。
客家歌謠交流觀摩賽分4區選拔，中區場127隊、超過2800人報名參加，16日、17日比賽，各隊盛裝打扮，使出渾身解數，評審一致認為表現非常精彩，今天傍晚成績出爐，客委會副主委范佐銘、文觀局長林彥甫等人頒獎，並邀請入圍第31屆金曲獎的客語歌手黃宇寒帶來精彩的表演。
范佐銘表示，今年客家歌謠交流觀摩賽參賽比去年踴躍，他覺得唱歌是一件快樂的事，希望大家多唱客語歌，深入瞭解歌詞創作背後的意涵，讓客家文化透過歌唱、合唱傳承下去，就是最大的快樂。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言