客家歌謠賽中區127隊 中市客家音樂曲藝研究學會奪冠

客委會客家歌謠交流觀摩賽中區場昨天、今天，在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳登場，中彰投苗4縣市127隊參賽，結果由台中市客家音樂曲藝研究學會拿下特優，獲得6萬元獎金，苗栗縣客家曲藝推展協會、 苗栗縣合唱團 、南投縣信義鄉客家文化發展協會獲得優等。

客家歌謠交流觀摩賽分4區選拔，中區場127隊、超過2800人報名參加，16日、17日比賽，各隊盛裝打扮，使出渾身解數，評審一致認為表現非常精彩，今天傍晚成績出爐，客委會副主委范佐銘、文觀局長林彥甫等人頒獎，並邀請入圍第31屆金曲獎的客語歌手黃宇寒帶來精彩的表演。