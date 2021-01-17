台中警瑪利亞基金會送愛 分局長：社會有愛治安定會好

天氣寒冷，台中市霧峰警分局與熱心警友一行人帶了物資，拜訪在霧峰山區的瑪利亞基金會霧峰教養家園師生，園長蔡春足代表收下慰問品，院生看到有人探望高興的手足舞蹈，頻向來賓們道謝。

分局長陳家銘指出，社會充滿了愛與關懷，社會問題與治安狀況一定會減少，警分局本著此精神希望號召地方人士把愛散播出去，很高興能有這麼多平日即熱心協助治安的地方人士參與。

他說，在歲末寒冬中，警分局加強各項勤務維護民眾生命及財產安全，防制各類刑事案件的發生，也希望民眾發揮守望相助的精神，一起守護地方治安，共同關懷弱勢，發揮愛心讓愛永不止息。

慰問團由警分局長陳家銘親自帶隊，警友辦事處主任詹景忠、副主任戴儲賢、顧問張麗珍，以及萬豐警友站長戴宗立、國光志工分隊長黃綉絨和轄內企業善心人士多人也一起前往。

園長蔡春足非常感謝陳家銘一行人的探望，並讚譽霧峰警分局發揮了「土地公」的精神，用實際行動關懷瑪利亞學園所有師生，在歲末寒冬給予溫暖依靠。