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彰化獨老家中裝設緊急按鈕可求援 平均每月響起4、5通

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

人口老化嚴重，彰化縣為照顧獨自生活的獨居長者，近年委託厚生基金會提供獨居老人緊急救援服務，目前共有302戶裝機，平均每月有4、5例透過系統求援，緊急啟動救援機制讓長者免於危機之中。

彰化縣截至去年底，65歲以上長者已達21萬237人，約佔全縣人口16.59%，其中列冊獨居老人有1614人；縣府社會處長青福利科長林莉華說，「緊急救援系統」是透過家中電話，再加裝設置主機與可攜帶項鍊式或手錶式的緊急求救按鈕，獨居長輩在自家中跌倒或身體不適，只要按壓身上的隨身發射器，可立即與服務中心聯繫啟動救援，24小時都有專人提供服務。

林莉華說，有的長輩容易忘記定時按鈕回報，不習慣系統而未持續使用，緊急救援系統主要是針對有意願的長輩，經由合格的護理師到宅評估獨居長輩日常生活活動功能量表(ADL)，若評估為失能或罹患慢性病有裝設需求者，符合低收、中低收入戶、領有老人生活津貼及身障生活補助者，由縣政府全額補助使用緊急救援服務，若不符合以上標準也可自費裝機，現在甚至還有無線連結手機的功能。

彰化縣府目前也委託財葳群公益慈善事業基金會、老五老基金會、切膚之愛社會福利慈善事業基金會、珍瑩老人養護中心以及慈恩老人養護中心5個單位，提供獨居老人關懷訪視及電話問安服務。

獨居老人

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