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南投又見超美落羽松秘境 竟是中台禪寺停車場

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
中台禪寺停車場去年栽種大片落羽松近期轉紅成秘境，遊客驚艷直呼是「全台最美的停車場」。圖／讀者提供
中台禪寺停車場去年栽種大片落羽松近期轉紅成秘境，遊客驚艷直呼是「全台最美的停車場」。圖／讀者提供

南投縣中台禪寺是中部知名宗教聖地，其寺廟建築主體及中台世界博物館外觀壯麗肅穆吸睛，周邊停車場去年整建，綠美化栽種逾200棵落羽松隨低溫轉紅，讓人有置身北歐之感，遊客驚艷直呼是「全台最美的停車場」，也成為當地新秘境。

而位在埔里的中台禪寺是由知名建築師李祖原先生所設計，主體建築以石材為主，外觀禪宗古意是國內眾多佛教信眾的信仰中心；另，寺方打造的「中台世界博物館」則如唐代長安古城，被譽為台灣佛教博物館的「羅浮宮」，是當地知名景點。

隨時序入冬，各地落羽松陸續轉紅，美麗的北國風情總吸引民眾發掘探訪，中台禪寺旁的大型停車場近期則被遊客發現，場內成片區塊種植的落羽松因日前寒流低溫幾乎全變色，令前往遊客和信眾驚艷，甚至直呼是「全台最美的停車場」。

當地攤商說，這個停車場是寺方提供給十方大眾停放小型車和遊覽車的場域，過去就是停車場，去年寺方重新整理跟種樹，起初只覺得整齊平坦，未料落羽松轉紅，有夠美，遊客現在停好車都在裡面拍照取景，也有人專程去拍，變成新秘境。

寺方則表示，考量去年受疫情影響，遊客減少，把握機會整建停車場完善場內鋪面、車格和進出動線，有居士發心捐逾200棵落羽松便用來綠美化，工程大致完成已開放停車，相關細部工程預計農曆春節前完工，民眾前往仍請遵照人員引導。

中台禪寺停車場去年栽種大片落羽松近期轉紅成秘境，遊客驚艷直呼是「全台最美的停車場」。圖／讀者提供
中台禪寺停車場去年栽種大片落羽松近期轉紅成秘境，遊客驚艷直呼是「全台最美的停車場」。圖／讀者提供
中台禪寺停車場去年栽種大片落羽松近期轉紅成秘境，遊客驚艷直呼是「全台最美的停車場」。圖／讀者提供
中台禪寺停車場去年栽種大片落羽松近期轉紅成秘境，遊客驚艷直呼是「全台最美的停車場」。圖／讀者提供
中台禪寺停車場去年栽種大片落羽松近期轉紅成秘境，遊客驚艷直呼是「全台最美的停車場」。圖／讀者提供
中台禪寺停車場去年栽種大片落羽松近期轉紅成秘境，遊客驚艷直呼是「全台最美的停車場」。圖／讀者提供

落羽松

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