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大甲廣澤尊王慈善會愛心圍爐 盧秀燕：社會溫暖

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲廣明宮廣澤尊王慈善會今天辦愛心圍爐，市長盧秀燕到場參加。記者游振昇／攝影
台中市大甲廣明宮廣澤尊王慈善會今天辦愛心圍爐，市長盧秀燕到場參加。記者游振昇／攝影

台中大甲廣明宮廣澤尊王慈善會今天在大甲區舉辦愛心餐會，邀請大甲、大安及外埔當地低收入戶、獨居老人及弱勢戶，在春節前一起圍爐，中市長盧秀燕到場關心並代表致贈現場長者、幼兒及低收學童善心紅包，提前祝大家「新年快樂、身體健康」，她感謝廣明宮廣澤尊王慈善會長期救濟布施，讓愛心延續、社會更溫暖。

盧秀燕表示，慈善會在會長白雨鍵帶領下，長期與市府合作，協助甲安埔地區弱勢民眾，連續20幾年舉辦愛心圍爐，她致贈「弘仁普濟」四字匾額，感謝慈善會弘揚廣澤尊王愛心，祝福廣明宮神威顯赫、信徒滿天下。

廣明宮廣澤尊王慈善會長白雨鍵感謝各界善心捐款，他說今天愛心圍爐致贈與會3歲以下幼兒，75至85歲長者每人600元紅包、86歲以上長者每人2000元紅包，也捐贈大安國中、東陽國小、外埔國中、外埔國小每校1萬2000元低收學童課後輔導助學金；另外，愛心圍爐如有結餘將再全數捐入大甲、大安及外埔3區公所的社會救助專戶，善用各界捐款。

中市民政局長吳世瑋表示，廣明宮廣澤尊王慈善會近年在春節前夕都會舉辦愛心圍爐，原以大甲地區弱勢民眾為主要受邀對象，活動引起各界迴響，善心捐助越來越踴躍，去年開始擴大邀請大安及外埔2區弱勢民眾一起參與，在寒冬之際注入一股暖流，讓鄰近地區弱勢家庭在農曆年前感受到各界的關懷與祝福。

今天的活動民政局長吳世瑋、市議員施志昌、李榮鴻、大安區長許宏綺、大甲區長顏金源、外埔區長葉聯慶和在地多位里長與社福團體都出席。

愛心 紅包 捐款

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