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台中餐飲女力撐腰 3女老闆傳統中求變事業嚇嚇叫
台中市政府經濟發展局搭配「2020台中女麗購」推出「不只美麗，還有女麗」職人故事，發掘產業優秀女老闆。烏日「正昇食品」第三代接班人王曉薇，還有北區「寧波小館」行政主廚鄧玲如及「膳馨民間創作料理」「馨苑小料理」負責人蔡馨誼展現女力能量，結合傳統與創新，為美食界注入嶄新能量。
「正昇食品」提供各式豆腐乳產品，第三代接班人王曉薇入選「2020年台灣百大MVP經理人」在激烈的傳產競爭中，挑戰世代轉型。一般認知豆腐乳只是配清粥的小菜，在她手上華麗轉身，成為中西式料理萬用醬。
王曉薇表示，豆腐乳是台灣傳統飲食文化的象徵，市府經發局協助轉型，她帶領經營團隊從研發新品、技術創新、優化製程到創新經營模式，為老字號翻轉新局，產品行銷至東南亞、紐西蘭及北美等國際舞台。
「寧波小館」行政主廚鄧玲如善用台中在地農特產品如地瓜、紅麴、地瓜葉、紫芋等原料，研發四色鍋貼及黃金竹筍糕、泡菜番茄等多種創新料理，不斷推陳出新，連續多年榮獲台中十大伴手禮殊榮。
鄧玲如夫妻身處逆境時，在黃昏市場闖出一片天，打出「低脂、低鹽、低膽固醇」碰上健康美食風潮，抓住消費者的口味，結果顧客回流率很高。她說，開餐廳時，客人沒吃完的菜，她會端回廚房偷偷吃，用心處找在地適合的食材，尋求健康與創新雙贏的特色料理。
「膳馨民間創作料理」「馨苑小料理」負責人蔡馨誼與先生鄭乃綱共同創立，以台菜轉戰時尚美食舞台，融合傳統食材與創新料理方式，將菜脯蛋、芋奶雞等傳統菜單融入西式創意料理，推出鹿港麵茶提拉米蘇、地瓜取代甜栗子泥的蒙布朗甜點等，透過擺盤設計與五星級上菜流程，雙料登上2020年米其林餐盤、必比登推薦。
蔡馨誼希望傳遞台灣飲食文化的溫度與情感，引領民眾搭乘回憶的列車，尋找記憶中那份單純美好的滋味。
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