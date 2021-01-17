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台中救處站避寒破209人次 跌12度低溫啟動低溫關懷

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
今年連續幾波低溫，中市府社會局啟動低溫關懷。圖／台中市社會局提供
今年連續幾波低溫，中市府社會局啟動低溫關懷。圖／台中市社會局提供

今年入冬連續幾波低溫來襲，台中市4處救助站，已收容209人次避寒。市府社會局指出，15日夜間一名50歲女性街友倒臥騎樓，所幸民眾發現通報，社工立即到場關懷，與員警一同協助送醫；因應新一波強烈大陸冷氣團報到，社會局表示，除平日巡訪點外，也會到市區幾處聚集點、大里、豐原等處空曠公園加強關懷。

台中市政府社會局啟動低溫關懷，與台中市街友關懷協會合作，結合民間善心團體，連續幾日至地下道、橋墩下及公園等地，發放熱食、暖暖包、羽毛被等物資助街友禦寒。因應新一波強烈大陸冷氣團來襲，社會局連日至街友聚集點巡訪，關懷街友避寒情形，提醒隨時注意身體狀況。

社會局表示，只要氣溫低於12度，社會局立即啟動低溫關懷，發送「一呼百應」簡訊，通知各民間網絡單位，掌握台中市各區街友、獨居長者、老人福利機構長輩、兒少安置機構狀況。

市府開設「社會救助站－6號合作社」提供街友20床位避寒，夜間10點開始入住，期間提供禦寒物資與熱食；人安基金會、撒瑪黎雅協會、台中市街友關懷協會供應街友約20床位避寒，最晚入住時間也延長至夜間12點。

社會局指出，低溫關懷啟動時，台中市立仁愛之家開啟防凍機制，要求責任區護理人員偕同照顧服務員，檢查長輩保暖狀況，機動發放棉被、衣物及暖暖包；各區照服員視長輩需要提供薑茶，並提醒夜勤同仁提高警覺，隨時巡房，注意長輩身體狀況。

街友 台中市 低溫

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