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彰化肯納兒烘焙坊急貸款購屋 募款還募不到3成

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市肯納兒烘焙坊目前有18名身心障礙者服務，工作室一度要求被收回。記者林敬家／攝影
彰化市肯納兒烘焙坊目前有18名身心障礙者服務，工作室一度要求被收回。記者林敬家／攝影

庇護工場彰化肯納兒烘焙坊去年底決定自籌及貸款買房，讓18名身心障礙者能繼續在原址做烘焙，縣府核准勸募時間到今年11月，預計需要800萬元償還貸款，仰賴善心人士愛心捐款，但目前為止僅募得200萬，最大筆款項約10多萬，大多是親朋好友的愛心。

彰化自閉症肯納家長協會2008年成立，提供自閉症者提供自閉症者（又稱肯納兒）及家庭各項服務，為了讓孩子有自立機會，2012年設立肯納兒烘焙坊庇護工場，目前在裡面工作的身心障礙者年紀最小19歲、年紀最大約35歲，因有穩定薪資，有人從烘焙坊成立後就待到現在。

彰化肯納兒烘焙坊過去承租工作室提供18名身心障礙者工作機會，但房東去年想賣房，烘焙坊苦尋不到適合搬遷地點，最後決定自籌及貸款買下房子，讓彰化肯納擁有屬於真正的家。

協會理事長吳木鴻表示，當初考量到烘焙設備遷移，員工適應等問題，決定乾脆買下1450萬元房屋，一半費用由協會、烘焙坊等自籌，還有一半向銀行貸款，起初幾乎所有銀行都不願意貸款，認為「社團法人」團體沒有還款能力，最後貸到款項利息卻高於行情一倍以上，實在是一坡三折。

吳木鴻說，當務之急是募得款項，目前都是認識的親友慷慨解囊，先自助才能仰賴別人伸援手，即便是幾百元的小額捐款都有實質幫助，希望能積沙成塔，未來規劃舉辦活動希望讓更多人響應，讓肯納兒烘焙坊可以長長久久。

吳木鴻也說，擔任理事長任期還有1年，購屋計畫是在他任內發生，希望卸任前能將貸款償還，不要造成下一屆接任者的財務壓力。

彰化市肯納兒烘焙坊一度面臨搬遷危機。記者林敬家／攝影
彰化市肯納兒烘焙坊一度面臨搬遷危機。記者林敬家／攝影
彰化市肯納兒烘焙坊目前有18名身心障礙者服務。記者林敬家／攝影
彰化市肯納兒烘焙坊目前有18名身心障礙者服務。記者林敬家／攝影

自閉 捐款

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