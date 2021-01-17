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弘道辦歲末圍爐 疫情加上寒流長輩出門意願下降
歲末寒冬，弘道老人福利基金會彰化服務處今天舉辦圍爐餐會，但因逢新冠肺炎疫情影響，加上最近寒流一波接一波，影響長輩外出意願，去年有120多名長者參加圍爐，今年只有80人，社工將準備年菜代替圍爐，讓不能出門的長輩也能好好享用年菜。
弘道老人福利基金會在彰化服務550名獨居弱勢長輩，每年歲末發起圍爐募款，包括愛心企業、團體以及志工、服務對象一起感受年味，餐會結餘作為助老服務經費，彰化縣長王惠美今天出席，她表示，這次寒冬送暖經費約600萬，到目前為止還尚缺100萬，希望善心人士大家有錢出錢、有力出力，公私協力一起關心縣內老人。
弘道老人基金會彰化服務處長施淑莉說，考量每年圍爐對獨居或身體病痛退化出門不易的長輩來說意義非凡，今年仍照常舉辦圍爐餐會，但在村里長宣導下，長輩都有防疫意識，避免外出參加聚會，加上前陣子寒流來襲，有的長輩身體不適、關節疼痛也未能出席，但也因為寒冬激發善心人士行善，今年募款並不比往年差。
社會處表示，彰化縣截至去年底65歲以上長者已達21萬237人，約佔本縣人口16.59%，其中列冊獨居老人有1614人，佔本縣老人0.76%，目前縣府委託財葳群公益慈善事業基金會、老五老基金會、切膚之愛社會福利慈善事業基金會、珍瑩老人養護中心以及慈恩老人養護中心5個單位，提供獨居老人關懷訪視及電話問安服務。
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