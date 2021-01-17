大雪後福壽山農場水電師傅都眉頭皺 因為結冰撐破水管

大雪過後，福壽山農場水電師傅都眉頭緊皺，因為大雪後，水管內的水結冰撐破水管和接頭，福壽山農場表示，目前露營區以上的水管內還有殘冰，因此出水量不足，呼籲遊客到山上需節約用水。

福壽山農場今天在臉書PO照片，問遊客說，「大家知道照片裡的師傅們在忙什麼嗎？為什麼大雪後，農場的水電師傅都眉頭一皺？」

福壽山農場表示，水管內的水結冰膨脹，把水管、接頭都撐破，所以大雪過後，水電師傅都在忙著重新接水管，這段期間造成遊客用水的困擾，農場深表抱歉。