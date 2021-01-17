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影／百年石碑土地公討廟住 地主砸千萬打造元寶廟

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉元寶土地公廟供奉有百年歷史的福德正神香位石碑。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉元寶土地公廟供奉有百年歷史的福德正神香位石碑。記者賴香珊／攝影

南投縣國姓鄉投147線旁「元寶土地公廟」外觀嶄新，但新廟內供奉的卻是有百年歷史的土地公石碑，且廟宇周邊設計以元寶為主，相當奇特，吸引民眾參拜；地主熊帷盛說，買地才發現有小廟，還被土地公託夢，決定打造特別的廟給祂住。

元寶土地公廟指出，該廟其實從百年前就存在，供奉著一塊「福德正神香位」石碑，但過去沒廟名，廟身又小，大概就到成人膝蓋高，藏身在山坡農地上，因此沒什麼人注意，自然沒什麼香火，但去年土地易主後，土地公有了新房子可住。

「跟土地公有緣！」熊帷盛提到，想務農做山才買地，未料竟有間小廟，土地公還託夢，希望能幫忙翻修讓祂多點香火，他覺得有緣，就決定幫忙建廟，因廟對面是元寶山，便取名「元寶土地公」，並以「元寶」為主題來營造廟宇環境。

熊表示，考量廟宇周邊環山，基於友善環境以生態砌石，且大量使用天然石材營造廟宇，還購置一顆7噸重大石來鑲嵌原有的石碑神位，而為鑲嵌切開石頭時，鑲嵌凹陷處竟有不同色澤，乍看像龍頭，名符其實的成了土地公座下「龍椅」。

元寶土地公廟管理員莊政彥則說，該廟周邊除以各種奇石營造，還布置108顆可轉動且寫有祝福的石球，讓香客轉動石球享好運，也添財運；莊也透露，地主無私為土地公翻新廟宇，也幫香客營造良好參香環境，至少斥資千萬元。

對此，熊帷盛說，翻修土地公廟除了希望讓土地公伯住得舒適外，也盼將該廟打造成當地特色景點，能吸引多些香客讓大家沾福氣的同時，也能帶動國姓當地觀光，有機會幫助推廣地方產業推廣，為居民及農民創造商機。

南投縣國姓鄉元寶土地公廟外觀嶄新，廟內供奉則是有百年歷史的土地公香位石碑。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉元寶土地公廟外觀嶄新，廟內供奉則是有百年歷史的土地公香位石碑。記者賴香珊／攝影
有百年歷史的「福德正神香位」石碑鑲嵌至七噸重大石上。記者賴香珊／攝影
有百年歷史的「福德正神香位」石碑鑲嵌至七噸重大石上。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉元寶土地公廟供奉有百年歷史的福德正神香位石碑。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉元寶土地公廟供奉有百年歷史的福德正神香位石碑。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉元寶土地公廟供奉有百年歷史的福德正神香位石碑，吸引民眾前往參拜。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉元寶土地公廟供奉有百年歷史的福德正神香位石碑，吸引民眾前往參拜。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉元寶土地公廟供奉有百年歷史的福德正神香位石碑。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉元寶土地公廟供奉有百年歷史的福德正神香位石碑。記者賴香珊／攝影
南投國姓元寶土地公廟供奉福德正神香位石碑，廟宇環境造景設計以元寶為主，相當奇特。記者賴香珊／攝影
南投國姓元寶土地公廟供奉福德正神香位石碑，廟宇環境造景設計以元寶為主，相當奇特。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉元寶土地公廟環境以各種奇石營造，還有108顆可轉動且寫有祝福的石球。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉元寶土地公廟環境以各種奇石營造，還有108顆可轉動且寫有祝福的石球。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉元寶土地公廟供奉有百年歷史的福德正神香位石碑。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉元寶土地公廟供奉有百年歷史的福德正神香位石碑。記者賴香珊／攝影

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