影／百年石碑土地公討廟住 地主砸千萬打造元寶廟

南投縣國姓鄉投147線旁「元寶土地公廟」外觀嶄新，但新廟內供奉的卻是有百年歷史的土地公石碑，且廟宇周邊設計以元寶為主，相當奇特，吸引民眾參拜；地主熊帷盛說，買地才發現有小廟，還被土地公託夢，決定打造特別的廟給祂住。

元寶土地公廟指出，該廟其實從百年前就存在，供奉著一塊「福德正神香位」石碑，但過去沒廟名，廟身又小，大概就到成人膝蓋高，藏身在山坡農地上，因此沒什麼人注意，自然沒什麼香火，但去年土地易主後，土地公有了新房子可住。

「跟土地公有緣！」熊帷盛提到，想務農做山才買地，未料竟有間小廟，土地公還託夢，希望能幫忙翻修讓祂多點香火，他覺得有緣，就決定幫忙建廟，因廟對面是元寶山，便取名「元寶土地公」，並以「元寶」為主題來營造廟宇環境。

熊表示，考量廟宇周邊環山，基於友善環境以生態砌石，且大量使用天然石材營造廟宇，還購置一顆7噸重大石來鑲嵌原有的石碑神位，而為鑲嵌切開石頭時，鑲嵌凹陷處竟有不同色澤，乍看像龍頭，名符其實的成了土地公座下「龍椅」。

元寶土地公廟管理員莊政彥則說，該廟周邊除以各種奇石營造，還布置108顆可轉動且寫有祝福的石球，讓香客轉動石球享好運，也添財運；莊也透露，地主無私為土地公翻新廟宇，也幫香客營造良好參香環境，至少斥資千萬元。