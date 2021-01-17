台中沙鹿「好好生活節」 行銷地方產業與文化

台中沙鹿「好好園館」 明天起舉辦「好好生活節」活動，行銷地方產業特色與文化，有好好市集可逛和深度導覽，65歲以上長者出示身分證，可兌換園遊券。

位於沙鹿福成路上的知名拍照景點「好好聚落」，結合全新的「好好園館」，明天起到1月29日舉辦一系列好吃、好玩、好有趣的「好好生活節」活動，希望為社區注入新活力，讓在地居民，尤其是家中退休的長輩們，可以結伴參加。

「好好園館」創辦人靜宜大學社工系紀金山教授指出，台灣超高齡化的社會趨勢正在加速，台灣住宅中65歲以上長者居住的比例超過15%，面對高齡社會需求，「好好園館」從社會需求與實務創新出發，期待每個人在自己的家之外打造共好的桃花源，特別舉辦「好好生活節」活動，希望透過「好好烘培、好好木匠、好好市集、好好美學、好好吃飯、好好讀書」等系列活動，可以帶著人們一同來「好好園館」感受好好生活的魔力。

「好好生活節」系列活動有：

1月18日「好好烘培」手工餅乾DIY，報名費用350元/每人

1月21日「好好木匠」木工技巧教學及花器製作或拼圖製作(二擇一)，報名費用850元/每人

1月23日-1月24日 「好好市集」有十六個攤位，吃喝玩樂應有盡有，免低消。

1月25 日「好好美學」王偉權藝術家講座及雕刻技巧教學，報名費用850元/每人

1月28日「好好吃飯」食用植物介紹及「好好聚落」深度導覽，報名費用600元/每人(含午餐)

1月29日「好好讀書」矽谷最夯專案管理全書及「好好園館」深度導覽，報名費用1800元/每人(含午餐)

「好好生活節」活動推出長者專屬優惠，滿65歲以上長者，於1月23日-1月24日「好好市集」當天出示身分證，即可兌換「好好園遊卷50元」乙張，兩天的「好好市集」有陽光基金會義賣公益活動及16個文創攤位，吃喝玩樂應有盡有，有免費試吃、巧克力糖花DIY、歐風藝術品展售、文創木作小物、迷你花市、小農產品等，小朋友還可以在工作人員帶領下體驗抱兔子、餵山羊。