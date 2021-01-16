影／集集燈會點燈 綠色隧道成為璀璨黃金隧道

配合今年集集燈會，集集鎮公所規畫「綠色隧道金彩燦爛光環境藝術」今晚點燈，燈光變換律動和長達5公里的光廊，讓綠色隧道成為璀璨的黃金隧道，搭配集集線列車緩緩經過，留下浪漫絕美的畫面。

綠色隧道燈區由南投縣長林明溱和集集鎮長陳紀衡等人在牛湖田驛站點燈，白天濃蔭蔽天的綠色隧道，入夜後化成黃金隧道，燈光律動營造夢幻景觀，讓所有人驚嘆。

陳紀衡說，集集綠色隧道擁有成群翠綠的大樟樹，枝葉茂密，夾道成蔭，路旁就是鐵路集集線，列車緩緩穿越綠色隧道，是絕佳的景點。配合集集燈會，今年將綠色隧道規畫成光環境藝術燈區，長達5公里的光之廊道，隱藏許多打卡點，包括集集軌道特色入口意象、與大樟樹相襯的燈光流星雨、公車亭間的復古燈串、巨大黃金星星及浪漫燈海等，眾多景點藏身在綠色隧道，集集鎮內規畫星光許願池與金色隧道，集集燈會主角石虎阿集與牛哞丸，等著大小朋友一起探尋集集鎮美麗的夜晚。

他也感謝縣長林明溱和縣政府補助500萬元，讓綠色隧道入夜後比白天更美麗，燈光流淌變成為最閃耀的地標，民眾前往燈會主會場的路途中，也能感受到活潑雀躍的氣氛。