產學合作輔導台中舊城6老店 辦市集活動再現鈴蘭通風華

台中教育大學文化創意產業設計與營運學系今日在第二市場旁的中山路鈴蘭通封街舉辦「2021炒蛋市集-小城柳岸鈴瓏迺」活動，現場展現6家USR計畫輔導店家成果外，並結合40個在地攤商，展售各式商品，吸引不少民眾前往逛街採買。

台中教育大學文化創意產業設計與營運學系主任拾已寰表示，推動USR產學合作是將舊城活化議題融入課程中，學生分成6組，針對中區6家老店進行診斷，從中挖掘故事、引進資源提出解決方案，包括輔導味無味、永裕行、督醍咖啡、長益鋼筆、讚發古早味糖菓行及1533 Macaron小圓餅法式甜點店，藉由今日的市集展現學生的輔導成果。

鈴蘭通原是全台高級水果批發集散地，俗稱「水果街」，但隨著中區沒落逐漸蕭條。其中，原本在中山路經營花生油的永裕行，第二代蔡岳達將老店轉型為海洋概念館，不僅販售海洋運動用品，更進一步將海洋運動串連中區觀光，包裝為一系列的海洋輕旅行，期盼讓鈴蘭通再現風華。