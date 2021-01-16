竹編大師黃塗山逝世 18日告別式緬懷人間國寶

南投縣竹藝大師黃塗山上月23日過世，家屬1月18日舉行追思會及告別式，文化部長李永得和南投縣文化局長都將到場，向人間國寶致敬。

黃塗山生於1926年，1939年自竹山公學校畢業後考入竹山郡竹材工藝傳習所，奠定深厚竹編工藝基礎。1954南投工藝研習所成立，黃塗山受聘為技術員直至退休，從事推廣研發竹編技藝超過一甲子。退休後積極在民間教導傳統竹編工藝，前後並有長達10年的時間於雲林科技大學執教，多方傳承竹編技藝。

2010年行政院文化建設委員會首次指定國家重要傳統工藝美術，南投縣分別有黃塗山（竹編工藝）及王清霜（漆工藝）獲得人間國寶。黃塗山在政府輔導之下展開傳統工藝文化資產傳習計畫，傾囊教授涂素英、黃啟祥、劉興澤，三人跟隨藝師四年，通過考核，成為國家「認證」黃塗山藝師的嫡傳子弟，繼續發揚竹編工藝。

黃塗山曾說，「竹子的文化是台灣人的文化，竹製的產品什麼都有，對生活中的幫助其實很大。文化要傳承，那麼竹編的技術也要一直傳承下去。」、「我希望能將竹編的技術一直傳下去，大家一直頒獎給我，我就感到責任越來越重，所以我想把這個竹編的技術，盡量傳給後代，把這個竹編工藝的根留給後代。」