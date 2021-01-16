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彰化縣「花壇」地如其名 欣賞花海正是時候
彰化縣花壇鄉公所今天崙雅社區316巷田間舉辦焢窯暨花海音樂會，美不勝收的花海，伴著親子焢窯裊裊炊煙，其樂融融，好一幅農村田間好風光。
現場吸引上千名親子參加，活動內容有焢窯親子樂、闖關戳戳樂、拔蘿蔔、菜頭粿、蘿蔔絲包仔粿DIY，以及鄉長盃歌唱比賽、在地農產品創意料理品嘗、在地農產品展售等活動，彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、縣議員顧黃水花、花壇鄉民代表會主席李政雄等人都到場。
縣長王惠美說，花壇公所與社區舉辦的這項活動，以「焢吧焢焢」為名，未演先轟動，鄉長以特殊的宣傳方法，創造出很大效果，並引起回響，人潮比往年多很多，顯見顧鄉長的創意。這種深度旅遊是彰化縣一直要走出來的路，如何點線面串連，如何包裝等，就是未來努力的方向。
花壇鄉長顧勝敏則邀請大家走出戶外動一動，前來體驗田園花海美景，同時來花壇吃美食、買農特產品，還可以去花壇茉莉夢想館走一走，體驗「茉莉花的故鄉」花壇鄉的努力與成果。
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