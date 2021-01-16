快訊

王浩宇遭罷免成功 地方人士點出三大原因

確定遭罷免 王浩宇臉書粉絲團發文曝心聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

霧峰假日觀光巴士試營運上路！喔熊組長帶隊暢遊霧峰

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供
參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處為推動中彰區域觀光聯盟計畫，串連整合霧峰周邊地區觀光產業發展，推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今天起免費試營運，首發車上午8時30分從高鐵台中站發車，乘客近八成滿，由台灣觀光代言人喔熊組長帶隊暢遊霧峰，參山處也準備限量喔熊藍白拖與參山新年桌曆當作首航伴手禮。

廖姓女遊客說，她和三名孩子都是超級熊粉，她雖然住烏日，卻從沒去過鄰近的霧峰，看到參山處活動訊息，今天來參加試營運首航，才發現霧峰有這麼多有趣、教育意義的觀光景點，正式營運會想再購買含景點門票的優惠套票，帶家人搭霧峰假日觀光巡迴巴士遊霧峰。

柯先生說，他霧峰住這麼久，沒想到會有一輛這麼可愛的巴士來串連霧峰知名景點，真的很方便，之後也會想帶親戚好友來搭乘，省去停車找車位的麻煩。

參山處長柯建興說，霧峰假日觀光巡迴巴士從今日展開免費試營運至1月31日，後續依據遊客體驗的回饋意見來進行細部調整後，將自2月14日大年初三起正式售票上路，每周六日與國定假日行駛，每日8趟次。

行經景點包括立法院民主議政園區、台灣交響樂團、霧峰林家花園林獻堂博物館、霧峰林家宅第、樹仁美食商圈、亞洲大學現代美術館、霧峰農會酒莊、台灣現代音樂鈴博物館」、921地震教育園區與光復新村等10站點。

柯建興說明，首波已結合燦星旅遊、Accupass開賣巡迴巴士電子套票，最便宜的「一日暢遊票」只要100元，當日無限次搭乘巡迴巴士，更可兌換喔熊限量版霧峰香米1包；喜歡藝文展覽的遊客推薦購買300元的「藝遊阿罩霧套票」詳情請見活動網站或參山處臉書粉絲專頁查詢。

參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供
參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供
參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供
參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供
參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供
參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供
參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供
參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供
參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供
參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供
參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供
參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供
參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供
參山處推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今起免費試營運，首發車乘客近八成滿，由喔熊組長帶隊暢遊霧峰。圖／參山處提供

巴士 博物館 交響樂團

延伸閱讀

霧峰天顯宮入火安座20周年 盧秀燕贈「保境佑民」匾額

興大AIPal團隊生產「低碳足跡米」 寒冬送暖助弱勢

影／大膽竊賊竟偷整台ATM！三度下手一場空失風落網

霧峰假日觀光巴士16日免費！ 林佳龍首發體驗霧峰之美

相關新聞

竹編大師黃塗山逝世 18日告別式緬懷人間國寶

南投縣竹藝大師黃塗山上月23日過世，家屬1月18日舉行追思會及告別式，文化部長李永得和南投縣文化局長都將到場，向人間國寶...

彰化縣「花壇」地如其名 欣賞花海正是時候

彰化縣花壇鄉公所今天崙雅社區316巷田間舉辦焢窯暨花海音樂會，美不勝收的花海，伴著親子焢窯裊裊炊煙，其樂融融，好一幅農村...

霧峰假日觀光巴士試營運上路！喔熊組長帶隊暢遊霧峰

交通部觀光局參山國家風景區管理處為推動中彰區域觀光聯盟計畫，串連整合霧峰周邊地區觀光產業發展，推出「迴遊・阿罩霧」假日觀...

會毛毛嗎？這些人穿著自己選好的壽衣走秀

有想過自己臨終要穿什麼壽衣嗎？彰化社區大學今天舉辦樂齡班生死教育課程期末成果展，10多位學員穿著自己決定要在告別式上穿的...

熱心讀者認捐100套愛心年菜 破彰化家扶二林區0募集

年關將屆，扶助兒少與獨老的社福機構忙著募集愛心年菜，彰化家扶中心在二林、田中兩區的年菜募集成績不理想，台中市周小姐獲悉後...

「唾棄楊志良不當發言」 彰化骨科名醫陳彥名掛抗議布條

前衛生署長楊志良日前針對北部醫護感染新冠肺炎成為本土確診病例，公開批評應該開除醫護，近來引起醫護一片「打楊」聲浪，彰化骨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。