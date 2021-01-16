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霧峰假日觀光巴士試營運上路！喔熊組長帶隊暢遊霧峰
交通部觀光局參山國家風景區管理處為推動中彰區域觀光聯盟計畫，串連整合霧峰周邊地區觀光產業發展，推出「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士今天起免費試營運，首發車上午8時30分從高鐵台中站發車，乘客近八成滿，由台灣觀光代言人喔熊組長帶隊暢遊霧峰，參山處也準備限量喔熊藍白拖與參山新年桌曆當作首航伴手禮。
廖姓女遊客說，她和三名孩子都是超級熊粉，她雖然住烏日，卻從沒去過鄰近的霧峰，看到參山處活動訊息，今天來參加試營運首航，才發現霧峰有這麼多有趣、教育意義的觀光景點，正式營運會想再購買含景點門票的優惠套票，帶家人搭霧峰假日觀光巡迴巴士遊霧峰。
柯先生說，他霧峰住這麼久，沒想到會有一輛這麼可愛的巴士來串連霧峰知名景點，真的很方便，之後也會想帶親戚好友來搭乘，省去停車找車位的麻煩。
參山處長柯建興說，霧峰假日觀光巡迴巴士從今日展開免費試營運至1月31日，後續依據遊客體驗的回饋意見來進行細部調整後，將自2月14日大年初三起正式售票上路，每周六日與國定假日行駛，每日8趟次。
行經景點包括立法院民主議政園區、台灣交響樂團、霧峰林家花園林獻堂博物館、霧峰林家宅第、樹仁美食商圈、亞洲大學現代美術館、霧峰農會酒莊、台灣現代音樂鈴博物館」、921地震教育園區與光復新村等10站點。
柯建興說明，首波已結合燦星旅遊、Accupass開賣巡迴巴士電子套票，最便宜的「一日暢遊票」只要100元，當日無限次搭乘巡迴巴士，更可兌換喔熊限量版霧峰香米1包；喜歡藝文展覽的遊客推薦購買300元的「藝遊阿罩霧套票」詳情請見活動網站或參山處臉書粉絲專頁查詢。
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