會毛毛嗎？這些人穿著自己選好的壽衣走秀

有想過自己臨終要穿什麼壽衣嗎？彰化社區大學今天舉辦樂齡班生死教育課程期末成果展，10多位學員穿著自己決定要在告別式上穿的「壽衣」走秀，有睡衣、孕婦裝、皇后裝、環保志工服、牛仔裝、太極拳裝、合唱團服等，都各自代表其生命中的意義，以及人生的態度，走秀過程不會令人毛毛的，而是幽默與溫馨。

彰化社區大學樂齡班生死教育課程老師郭慧娟說，學員們連續上完3個學期54堂的生死課程，都能坦然、正向、樂觀的面對生死，體悟身後事事先預囑的重要性，而今天的「壽衣走秀」，長輩們不會覺得毛毛的，因為在課程裡有去思考，身後事由自己去做主，上台走秀反是非常正面，不會避諱，可以更樂觀地面對死亡。

學員們今天的「壽衣裝」不是一般人想像的唐裝，但他們卻能屬意自己人生最後穿上的衣服，走秀時，個個落落大方，充滿自信，笑容燦爛，台下則是掌聲不斷，一點也不黑色。

先上台的張玲瑛、張玲貞姊妹花，都不約而同選擇穿睡衣當壽衣，她們開心地說：「穿睡衣最輕鬆，人生走完就是累了，要睡覺了啊，穿睡衣最舒服！」姊姊張玲瑛說，最安詳的走，是人生最幸福的事；妹妹張玲貞說，生前就先跟子女討論好身後事，才不會造成子女困擾，免得沒聽清楚，到時候走了，擲筊也不一定是自己的意思。

「我覺得這樣最美！」、「這樣很舒服啊！」穿皇后裝的樂樂阿嬤黃美禎說，這輩子覺得皇后最美、最聰明，所以跟家人講好，一定要穿著皇后裝，臨終後也能當皇后，要當最美的天使。

小兒麻痺患者吳淑輯穿著孕婦裝走秀，引來滿場目光，也最令人感動。她說，因為一直記得懷孕的那份興奮、喜悅，所以選了一件她覺得最漂亮的孕婦裝當未來的壽衣，而這件孕婦裝也有28年歷史了，就是她懷2個孩子都有穿過的孕婦裝，對她這一生有特別意義。

她說，媽媽常常自責沒有把她照顧好，才讓她2歲時罹患小兒麻痺，但她安慰媽媽說，就是因為小兒麻痺，讓她更堅強、更樂觀，也讓她事業、婚姻都很美好，還有跟2個孩子的關係那麼親密。