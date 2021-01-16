熱心讀者認捐100套愛心年菜 破彰化家扶二林區0募集

年關將屆，扶助兒少與獨老的社福機構忙著募集愛心年菜，彰化家扶中心在二林、田中兩區的年菜募集成績不理想，台中市周小姐獲悉後，認捐100套年菜指定給二林區弱勢家庭，另有鎮民親自到二林服務處認捐4套年菜，打破二林區掛零的紀錄。

無論服務兒少或獨老的社福機構，在偏鄉募集愛心年菜的績效都不太理想。華山基金會的竹塘、芳苑、秀水、大村、福興獨老愛心年菜過半數；彰化家扶中心在二林與田中兩區募集成績慘不忍睹，二林區居然抱蛋，經媒體披露後，民眾愛心前進偏鄉，彰化家扶的愛心年菜募集目標達到一半。

彰化家扶中心統計，二林服務處收到1名鎮民親自認捐4套年菜，有一位台中市周小姐看到相關報導，郵政劃撥捐款，認捐100套年菜指定給二林偏鄉地區受扶助家庭，田中服務處也陸續收到民眾認捐40套年菜。很多善心民眾捐贈物資，彰化家扶中心通知扶養孫兒的弱勢阿公、阿嬤領取白米、沙拉油、衛生紙和保久乳。

彰化家扶王震光主任說，不清楚台中市周小姐與二林區是否有淵源，但她的善行溫暖了二林區弱勢家庭，而本月8日認捐愛心年菜金額71萬4595元，感謝聯合報本月11日報導二林與田中兩區的募集困境，民眾陸續認捐愛心年菜金額32萬5195元，累計103萬9790元，達到50%的目標；彰化家扶需要約1830套年菜，分享全縣受扶助家庭，送出去的年菜絕不縮水，讓民眾愛心百分之百送到受扶助家庭。