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「唾棄楊志良不當發言」 彰化骨科名醫陳彥名掛抗議布條

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化骨科名醫陳彥名今天在他的診所外，掛起「唾棄楊志良不當發言」的醒目布條，表達鮮明批判立場。圖／翻攝自陳彥名臉書
彰化骨科名醫陳彥名今天在他的診所外，掛起「唾棄楊志良不當發言」的醒目布條，表達鮮明批判立場。圖／翻攝自陳彥名臉書

前衛生署長楊志良日前針對北部醫護感染新冠肺炎成為本土確診病例，公開批評應該開除醫護，近來引起醫護一片「打楊」聲浪，彰化骨科名醫陳彥名今天在他的診所外，掛起「唾棄楊志良不當發言」的醒目布條，表達鮮明批判立場，但陳彥名則不願接受媒體採訪。

陳彥名在彰化市彰南路開設「陳彥名骨科診所」，他今天在FB粉專貼出門口掛起斗大的紅布條，寫著「唾棄楊志良不當發言」，以及「戴口罩‧勤洗手‧力挺醫護同胞」，引來醫護和網友熱烈分享討論，有人稱讚他仗義執言、有骨氣，紛紛留言「感謝所有醫護人員的努力與其家屬的支持」、「台灣人是你們的後盾，醫護加油！」還有人說「要看骨科」。

陳彥名掛紅布條的行為，也喚起許多人對陳彥名特立獨行的記憶。陳彥名過去也曾對政治與公共事務表態，2018年曾因慶祝柯文哲連任台北市長，一連10天總計狂免費分送千份雞排，去年初因蔡英文連任總統又免費送了300份雞排，都造成轟動。

新冠肺炎 COVID-19 楊志良

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