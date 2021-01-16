媽祖慈悲如雲廣大 賴清德贈匾鹿港天后宮「海天慈雲」

副總統賴清德今天到彰化鹿港天后宮，為他所題的「海天慈雲」扁額揭匾，天后宮主委張偉東感謝賴清德協助天后宮取回廣場土地，賴清德則表示，他在行政院長任內，曾提出鹿港國家歷史風景區計畫，他相信國家歷史風景區計劃如推動成功，天后宮香火會更鼎盛，鹿港更繁榮。

賴清德今天是由民主進步黨籍立法委員陳素月、黃秀芳、前縣長魏明谷及現任副縣長洪榮章等人陪同抵天后宫，受到大批民眾夾道歡迎，並向天后宮媽祖上香後，再揭開「海天慈雲」匾額。

賴清德致詞時說，鹿港天后宮歷史悠久，也有許多珍貴文物，天后宮香火因此通傳海內外，許多民眾來到天后宮參拜，他身為天后宮的信徒之一，也與有榮焉，也要感謝前縣長魏明谷的協助，讓他在擔任行政院長時，能協助天后宮取回廣場土地。

賴清德說，他也協助推動總經費70多億元的鹿港國家歷史風景區計劃，讓鹿港恢復昔日光榮，解決鹿港諸多問題，地方政府有心但可能無力，如果鹿港國家歷史風景區順利成立，鹿港天后宮將成為重要的觀光景點，香火會更鼎盛，鹿港會更繁榮。