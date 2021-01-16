彰化二林文風鼎盛 今首推付費嵌字聯逾一成訂購
距離春節不到一個月，彰化縣二林鎮公所今天舉辦2021牛轉乾坤好運到新春揮毫活動，約300多名鎮民參到場索取，另有30多名用自己姓名、公司名稱訂製嵌字聯。
今天新春揮毫活動是今年春節前第一場有年味的活動，香草藝文推展協會、香草書法社30名會員，發揮書法專長為民眾免費寫春聯，上午不到9點鎮立圖書館騎樓就有排隊人潮，儒林薩克斯風協會會員現場演奏，會場洋溢過年歡樂氣氛。
今年首推預約寫嵌字聯，每組300元，30多名民眾前來拿走現場揮毫的春聯。香草藝文推廣協會請5名國小書法家幫忙，小朋友都在書法社團學習多年，書法頗具水準，不少民眾特別捧場，指名要小朋友所寫的春聯，鼓勵小書法家越寫越起勁。
香草藝文推展協會理事長兼縣政顧問林保玲說，二林鎮學習書法風氣盛行，資深書法家不吝指導後進，培養很多書法寫得很好的小朋友，在新春揮毫一試身手，並展現二林鎮文風鼎盛。
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