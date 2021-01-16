消防弟兄佳節快樂！彰化縣今表揚績優消防婦宣人員

每年1月19日是消防節，彰化縣消防局提前在今天在溪州公園舉辦119消防節健行大會師，同時表揚消防績優人員，這次9名消防幹部晉升為小隊長，縣政府期許幹部都能積極任事、以身作則，並感謝消防總隊、大隊、中隊、小隊及顧問團的強力後勤支援與支持。

縣長王惠美致詞表示，為提升救災能力和安全，她上任2年，編列1億2000多萬元充實救災車輛與其他裝備器材，另編列3441萬元採購義消消防衣帽鞋390套及各式裝備器材、制服，購置住警器則編列806萬元，到去年（2020）底縣內住警器裝置率已達57.43％，弱勢族群的裝置率達到百分之百。

二林鎮公所捐贈4500個住警器，王惠美代表接受。二林鎮長蔡詩傑說，去年鎮內發生兩起火災，造成3人死亡，二林消防分隊長和婦宣隊理事長前往鎮公所，希望鎮內民宅能全面裝置住警器，鎮公所精算全鎮住戶約9000戶，大概4500戶還未設置，這次善心企業回饋捐贈4500個住警，希望在縣長帶領之下，彰化縣防火能達成零傷亡目標。

彰化縣義消總隊許叙銘表示，彰化縣高樓越來越多，縣長王惠美支持消防救災，縣政府添購50公尺高的雲梯車，義消總隊為提升救火兄弟的安全，2020年與秀傳醫療體系總裁兼副總隊長黃明和共同捐贈1200個防毒面具與裝備和耗材，義消總隊再次感謝黃明和總裁，也感謝所有打火兄弟及婦宣姐妹犧性奉獻。